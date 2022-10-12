1歲男童家中死亡！送醫已無呼吸心跳「PCR陽性」　前一天因感冒就醫

▲中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（12）日公布國內新增37例死亡個案，當中有一例是年僅1歲男童在家中死亡，該案於10月4日出現呼吸喘、發燒，診所就醫為感冒，當時病況穩定，沒想到隔天早晨發現在家中昏迷，送醫已經無呼吸心跳，檢驗PCR陽性，急救無效死亡，死因為新冠病毒感染併呼吸衰竭。

指揮中心指出，今日新增37例本土病例死亡個案，為25例男性、12例女性，年齡介於未滿5歲歲至90多歲以上，皆屬重度感染、34例具慢性病史、25例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年9月3日至10月9日，死亡日期介於10月2日至10月10日。

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指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明，今日死亡個案當中年紀最小為1歲男童在家中死亡。個案本身無慢性病、沒接種疫苗，10/4呼吸喘發燒，診所就醫診斷為感冒，開立藥物服用，當時個案病況穩定，隔天10/5早晨發現在家昏迷，送醫時已經無呼吸心跳，到院檢驗PCR陽性，Ct37.5，經過急救無效，當天死亡，經司法相驗，死亡診斷為新冠病毒感染併呼吸衰竭。

國內昨日新增通報102例中重症，當中有64例中症，38例重症，值得注意的是，重症中新增1歲男童，因為MIS-C住院中。羅一鈞說明，個案本身無慢性病，沒打疫苗，9/9確診新冠，10/1起陸續有發燒、活力食慾下降，10/4就醫，因為有脫水現象住院，住院後有腹瀉、發炎指數升高，凝血功能異常，懷疑MIS-C，10/5轉院到醫學中心繼續住院，目前病況穩定，仍住一般病房治療中。

根據指揮中心統計，國內12歲以下兒童重症累計共243例，36例死亡；分別為32例腦炎、25例肺炎、3例敗血症、11例哮吼、157例MIS-C、2例心肌炎、4例其他（共病、新生兒感染等）及9例家中死亡。

▲10/12本土病例分析。（圖／指揮中心提供）

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