快訊／本土連3降！王必勝：今日新增5.2萬例「疫情還在高原期」

記者嚴云岑／台北報導

本土疫情連3日下降！衛福部次長王必勝上午透露，今日確診數為5萬2千多例，沒有比上週同期更高，但疫情還是在高原期，不過，由於目前沒有看到特別具威脅性的變種病毒，每天入境確診數與國內確診數相比也相對低，0+7明天也會照常實施。

衛福部醫事司今（12）日舉辦周產期照護網路記者會，王必勝出席肯定醫院與產科診所合作救人，會也對疫情相關議題進行說明。

邊境解封將於明（13）日上路，被問及是否可能出現另一波高峰？王必勝表示，目前疫情仍在高原期，且與8月底預測相符，介於高推估與低推估之間。

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▲王必勝上午出席活動受訪。（圖／記者嚴云岑攝）

國內目前流行病毒株以BA.5佔大宗，中央流行疫情指揮中心昨公布一周BA.5定序結果，在124例送定序本土檢體中，驗出111例BA.5，占比89.5%，逼近9成大關，餘下13例則分別為12例BA.2與1例BA.4。

王必勝表示，目前境外個案沒有看到特別具威脅性的變種病毒，因此0+7會照常開放。雙十連假後通報病例也未出現反升，今日通報5.2萬例確診病例，雖然還在高原期，但與上週同期相比卻是下降，顯示三連休後晴沒有增溫，希望未來也能持續下降。

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