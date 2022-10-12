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大陸 大陸焦點 特派現場

深圳首現BF.7變異株防疫加碼　抵深者須「三天三檢」

▲深圳疫情,深圳,核酸檢測,公園,封閉。（圖／CFP）

▲深圳民眾接受核酸檢測。（圖／CFP）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸深圳再爆發新一輪疫情，11日首次檢出Omicron BF.7變異株，當地政府嚴陣以待，11日宣佈要求所有來（返）深人員抵深後核酸檢測執行「三天三檢三不」，即核酸三天每天一檢，期間不聚餐、不聚會、不前往人群密集場所，謝絕訪客。

據「深圳發布」11日發布的消息，深圳市疾控中心對全市9日以來的所有病例進行了病毒基因組序列比對分析，結果顯示，大多數個案感染毒株為BF.7、BA.2.76和BA.2.2變異株，其中BF.7變異株為深圳首次檢出。

為監測排除疫情輸入風險，深圳即日起對所有來、返深人員實行「三天三檢三不」，所有人須持48小時內核酸檢測陰性証明，抵深後執行三天每天一核酸檢測，其間不聚餐、不聚會、不前往人群密集場所，謝絕訪客。

深圳近期在流調過程中發現，不少病例是由於不正確佩戴口罩而發生「隔空」感染。其中，一位市民在外地旅遊後確診，基因測序結果為BF.7變異株。初步流調顯示，該病例與路邊行人相遇時，因兩人均未戴口罩，導致行人感染。目前該外地返深市民已造成多例後續關聯感染個案。

深圳11日新增29例陽性病例，其中外地輸入人員關聯病例共計24例；23例診斷為新冠肺炎確診病例，6例診斷為無症狀感染者。

深圳地鐵今（12）早發佈運營公告稱，據新冠疫情防控需要，自2022年10月12日起，深圳地鐵9號線南油站、南山書城站及11號線南山站暫停運營服務，具體恢復時間待另行通知。

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