快訊／本土+52338！口服藥物領用破萬份「再創新高」

▲指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明口服抗病毒藥領用情形。（圖／指揮中心提供）



記者嚴云岑／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（12）日公布新增5萬2338例本土病例，創下此波疫情以來次高，連帶口服抗病藥領用也創新高。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，昨日共發出1萬0709人份口服藥物，分別為8254人份倍拉維與2455人份莫納皮拉韋。今年迄今兩款藥物累計發出74萬8283人份。

指揮中心表示，今日新增之52,338例本土病例，為24,489例男性、27,831例女性、18例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市(9,706例)，臺中市(6,753例)，高雄市(5,842例)，臺北市(5,269例)，桃園市(5,028例)，臺南市(4,149例)，彰化縣(2,912例)，屏東縣(1,776例)，雲林縣(1,482例)，苗栗縣(1,345例)，新竹縣(1,343例)，宜蘭縣(991例)，嘉義縣(969例)，新竹市(932例)，南投縣(817例)，基隆市(748例)，花蓮縣(730例)，嘉義市(613例)，臺東縣(463例)，金門縣(246例)，澎湖縣(188例)，連江縣(36例)。

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指揮中心指出，今日新增37例本土病例死亡個案，為25例男性、12例女性，年齡介於未滿5歲歲至90多歲以上，皆屬重度感染、34例具慢性病史、25例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年9月3日至10月9日，死亡日期介於10月2日至10月10日。

▲10/12口服抗病毒藥領用統計。（圖／指揮中心提供）



指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。

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