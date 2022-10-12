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快訊／引爆直播主之亂！　槍砲+組織犯罪...連千毅二審重判7年

▲▼連千毅賣假貨雙手上銬移送。（圖／記者黃彥傑攝）

▲知名直播主連千毅（中）官司二審宣判。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳宏瑞／高雄報導

知名直播主連千毅在 2019年9月在引發直播主之亂，高雄地方法院前年一審依違反組織犯罪、槍砲等罪判連千毅徒刑7年；另涉恐嚇、強制等罪判1年，得易科罰金。連不服上訴，高雄高分院今（12）日上午宣判，駁回連的上訴，維持徒刑7年的判決。可上訴。

▲古惑仔開車包圍連千毅倉庫，還錄下156秒的影片，來得車輛跟人數相當多 。（圖／地方中心翻攝）

▲連千毅在2019年引爆直播主之亂。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

知名的網路拍賣一哥連千毅（本名：連健任）在2016年成立蘭庭國際公司和蘭庭精品直播倉庫，以高雄鼓山一處直播倉庫作為活動據點，吸收旗下小弟加入「天道盟高雄分會」。

▲▼連千毅面無表情走出羈押庭。（圖／記者洪正達攝）

▲知名直播主連千毅（右二）官司二審宣判。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

2019年連因拍賣「超級福箱」，遭寵物店直播主「大仁哥」鄭又仁嗆聲、雙方在網路上叫囂，進而引爆高雄「直播主之亂」，不但街頭械鬥、傷及無辜民眾，還指使小弟到對方寵物店開槍示威，連在遭羈押311天後，2020年7月一審遭判刑7年，恐嚇等判刑1年、可易科罰金。

連千毅不服上訴，審理期間，連千毅還曾經因為染疫，向法院聲請暫停審理，經過兩年多的審理，高雄高分院今日上午宣判，駁回連的上訴，維持徒刑7年的判決。全案可上訴。

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