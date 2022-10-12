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世界看見台灣！朝陽女大生「勇奪建築設計國際獎」

▲▼ 。（圖／volumezerocompetitions）

▲呂宛庭、鄭甯妡在國際建築設計大獎取得優秀成績（圖／volume zero competitions官方網站）

記者邱晟軒／綜合報導

世界看見台灣！Volume Zero的建築設計國際競圖「Extreme Habitat 2022 Architecture Competition（極端棲息地建築競賽）」獲獎名單正式公布，朝陽科技大學建築系建築組學生呂宛庭、鄭甯妡共同設計製作的《沙漠之花》從全球多組團隊競賽中脫穎而出，勇奪最佳學生獎、全球第4名殊榮。

遠在非洲的東南部的馬達加斯加，正歷經著連續數年的乾旱，沙塵暴使紅沙掩沒綠色島嶼，並處於全球歷史上第一次「由氣候變化引發的饑荒」，情況相當危急。呂宛庭、鄭甯妡以諾亞方舟為概念，共同設計、製作了《沙漠之花》，希望藉此讓正身處極端氣候、饑荒所苦的馬達加斯加人民能看到一絲曙光。

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從全球平均水平來說，每升高1攝氏度就可能會多降水1%~2% 當暴雨這種極端天氣發生時，會有更多的水分降下來，極端天氣會變得更極端並且更加頻繁。 —— World Resources Institute

▲▼ 。（圖／volumezerocompetitions）

▲呂宛庭（右）、鄭甯妡（左）從全球多組團隊競爭中脫穎而出，拿下最佳學生獎和全球第4名殊榮。（圖／CYUT 朝陽科技大學）

馬達加斯加當地傳統的建築形式並不利於儲水，不易度過旱季，為了防範洪水的到來，《沙漠之花》以漂浮花蕊為概念，以橢圓形的型態做設計，除了能使平常收集到的雨水更容易匯集於底部、更能因為水的集中載重而使建築未來不易翻覆，也讓未來洪水到來時成為隨波逐流的「諾亞方舟」。

呂宛庭、鄭甯妡表示，設計上我們首先把建築體架高，一方面是因應傳統高腳屋的型態，防止動物及蚊蟲干擾以及減少建築的土地負荷，增加居民的種植面積；再來是防範於未來極端氣候導致的大洪水來襲時主要建築被沖毀，於是使用“竹筏”的概念原理意圖讓建築成為水上的漂浮物，材料的選擇以永續使用為主旨。

建築體共分為三層殼體來設計，最內側為竹編式的內牆，除了能收集到平日的雨水結露型態外也能充當蚊帳防止瘧疾，而外殼為滑軌式設計，使用者能因應不同時間的溫度變化以及氣候狀態，透過手動的拉門形式自由地調節日曬及進風量，除了降低營建成本及永續環境外也達到人性化的需求。

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