35年老屋改造自在開放宅　純白櫃＋繽紛牆共享同樂空間

文／時尚家居

家，既能歡笑共樂，也可獨享自我，與親人同樂之時，亦能擁有偷閒放鬆的專屬角落；由三商美福板橋門市專案顧問Juei，為一家四口所改造的35年老屋，全室定調「共享」，以活動式推拉門與清玻取代門片實牆，通透開放又保有各自隱私，透過獨家720°VR全境擬真實境，業主可以真實體驗未來家居的悠遊自在，在輕甜繽紛與現代簡約的完美契合中，實現新生活期待。

打開餐廚隔間創造共樂天地



源於多年國外定居經驗，擁有一雙女兒的業主夫妻，期望三商美福以系統櫥櫃的裝修便利與其無毒安全的材質，加上善於全室統籌的完整規劃，能夠徹底翻轉35年老宅的封閉格局與舊式裝潢；空間規劃首要採「共享」為核心，女主人希望身處開放式餐廚可以一眼望見房內練琴與玩樂的兩姐妹，因此Juei打開原本廚房隔間，縮減一房坪效，從大門踏入，沿著玄關、客廳，穿過中島餐桌、L型料理廚櫃，直至辦公書桌區，全開放格局以灰白色調鋪陳，俐落有型的純白系統櫃體，佐搭全室FLOORPAN超耐磨木地板薩雷諾灰橡，一掃既定的陳舊灰暗，在明亮清新開放場域裡，享受自在愜意的共享同樂。

純白櫃體＋主題繽紛牆色 打造專屬獨享角落



以共享為核心外，也為了方便照看孩子，室內門片全改為推拉門，自由串連且保有各自獨樂時光，純白系統櫃體搭配不同牆面的繽紛跳色，形成獨一無二空間主題。沙發背後為大女兒房取半牆式清玻璃為隔間，中性天空藍流露姊姊的大女孩魅力，單人床與系統櫃牆結合，整體感十足且節省空間；粉嫩的小女兒房，利用系統傢俱高度靈活性，量身打造秘密基地臥榻，並特意加大推門開口，方便讓媽媽在料理時也能一邊確認孩子動向。

女主人最愛的運動在巧思規劃下，也可在主臥室內進行。克服了結構固定問題，將格局調配擴增，並以靈巧系統板材打造出取代常規床架的懸浮平台，擴展區域保留空中瑜伽吊環方位與敞朗的健身空間，同時亦可讓孩子在主臥歡樂嬉戲，無拘無束又舒適自由的家人互動，三商美福協助完成實現夢想的各種可能。

720°VR全境擬真實境提案 完美呈現格局變更效果

面對早已清楚自我需求的業主，三商美福一貫的謹慎專業態度最能完美實踐。一心渴望安裝吊隱式冷氣，也必須考量舊公寓常見的樓高不足，若將天花板包覆，則更要讓屋主實際感受高度比例，「720°VR全境擬真實境」完全解決此一狀況，設計圖立體化真實表述，盡情於線上空間隨處穿梭。清新藍天置頂面，用色延伸連接至女兒房推拉門處，形塑視覺聚焦處，壓低樓高反成設計亮點；也因為業主早先透過「VR全境擬真」了解實際樓高狀況，不得不讚嘆Juei的用心，輕鬆化解裝潢難題，更十分滿意擬真出來的傢具、傢飾佈置效果，連燈飾選配都要與VR圖面上的相同，如此專業暖心的美福團隊，值得放心將家全權委託規劃。

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