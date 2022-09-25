　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

35年老屋改造自在開放宅　純白櫃＋繽紛牆共享同樂空間

文／時尚家居

（圖片提供｜三商美福）

家，既能歡笑共樂，也可獨享自我，與親人同樂之時，亦能擁有偷閒放鬆的專屬角落；由三商美福板橋門市專案顧問Juei，為一家四口所改造的35年老屋，全室定調「共享」，以活動式推拉門與清玻取代門片實牆，通透開放又保有各自隱私，透過獨家720°VR全境擬真實境，業主可以真實體驗未來家居的悠遊自在，在輕甜繽紛與現代簡約的完美契合中，實現新生活期待。

（圖片提供｜三商美福）

打開餐廚隔間創造共樂天地

源於多年國外定居經驗，擁有一雙女兒的業主夫妻，期望三商美福以系統櫥櫃的裝修便利與其無毒安全的材質，加上善於全室統籌的完整規劃，能夠徹底翻轉35年老宅的封閉格局與舊式裝潢；空間規劃首要採「共享」為核心，女主人希望身處開放式餐廚可以一眼望見房內練琴與玩樂的兩姐妹，因此Juei打開原本廚房隔間，縮減一房坪效，從大門踏入，沿著玄關、客廳，穿過中島餐桌、L型料理廚櫃，直至辦公書桌區，全開放格局以灰白色調鋪陳，俐落有型的純白系統櫃體，佐搭全室FLOORPAN超耐磨木地板薩雷諾灰橡，一掃既定的陳舊灰暗，在明亮清新開放場域裡，享受自在愜意的共享同樂。

（圖片提供｜三商美福）

純白櫃體＋主題繽紛牆色 打造專屬獨享角落

以共享為核心外，也為了方便照看孩子，室內門片全改為推拉門，自由串連且保有各自獨樂時光，純白系統櫃體搭配不同牆面的繽紛跳色，形成獨一無二空間主題。沙發背後為大女兒房取半牆式清玻璃為隔間，中性天空藍流露姊姊的大女孩魅力，單人床與系統櫃牆結合，整體感十足且節省空間；粉嫩的小女兒房，利用系統傢俱高度靈活性，量身打造秘密基地臥榻，並特意加大推門開口，方便讓媽媽在料理時也能一邊確認孩子動向。

（圖片提供｜三商美福）

女主人最愛的運動在巧思規劃下，也可在主臥室內進行。克服了結構固定問題，將格局調配擴增，並以靈巧系統板材打造出取代常規床架的懸浮平台，擴展區域保留空中瑜伽吊環方位與敞朗的健身空間，同時亦可讓孩子在主臥歡樂嬉戲，無拘無束又舒適自由的家人互動，三商美福協助完成實現夢想的各種可能。

（圖片提供｜三商美福）

720°VR全境擬真實境提案 完美呈現格局變更效果

面對早已清楚自我需求的業主，三商美福一貫的謹慎專業態度最能完美實踐。一心渴望安裝吊隱式冷氣，也必須考量舊公寓常見的樓高不足，若將天花板包覆，則更要讓屋主實際感受高度比例，「720°VR全境擬真實境」完全解決此一狀況，設計圖立體化真實表述，盡情於線上空間隨處穿梭。清新藍天置頂面，用色延伸連接至女兒房推拉門處，形塑視覺聚焦處，壓低樓高反成設計亮點；也因為業主早先透過「VR全境擬真」了解實際樓高狀況，不得不讚嘆Juei的用心，輕鬆化解裝潢難題，更十分滿意擬真出來的傢具、傢飾佈置效果，連燈飾選配都要與VR圖面上的相同，如此專業暖心的美福團隊，值得放心將家全權委託規劃。

（圖片提供｜三商美福）

※本文由《時尚家居》雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。

►連假後低頭可見腳趾 凹背可看曲線的秘密

►「玫瑰精油貓砂」3包399元！快幫主子準備

ET快訊
「3000機車海」看了快崩潰！台中男忘停哪　女警陪找3小時
林襄25歲慶生「辣洩絕對領域」！　美腿萬網看暈
跨聯盟賽又打人！　遭趕出場「全禁賽」
現場畫面曝！紅色休旅卡溪床　湍急溪水狂沖
快訊／統一發票7、8月中獎號碼出爐

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

35年老屋改造自在開放宅　純白櫃＋繽紛牆共享同樂空間

客家小炒全國爭霸賽客菜西吃超時尚！胖匠守作料理奪冠

快訊／全聯開出200萬發票特獎！買2瓶豆漿就變富翁　中獎門市曝光

快訊／7-11開出3張千萬發票！中獎明細一次看

超商最新「2款爆餡麵包」！咬下是滿滿明太子　限時33元爽吃

限時6天！「超商8大咖啡飲品」買6送3　爽喝特大杯美式只要40元

超商咖啡「第2杯7折」爽喝！加碼最新寶可夢油漆桶　一次吃3種餅乾

搶吃爆餡提拉米蘇泡芙！超商最新甜點來了　還有奶香卡士達半月燒

超商獨家！最新「3款老虎堂聯名甜點」　半月燒咬下爆黑糖鮮奶油、麻糬

峮峮talking黃標警告！　 KID傻眼笑瘋：妳越來越會

日本打造救災用「生化蟑螂」　太陽能昆蟲背包可控制行動

費德勒淚別生涯最終戰　拉沃盃聯手納達爾惜敗

騎士酒駕闖紅燈不忘點餐　鮪魚吐司免洋蔥！警看傻

熱心女見車禍秒衝消防局求助 男暖幫扶機車！網：最美風景

萌妹見爸爸吃飯配啤酒　碎念模式教訓：亂亂喝

婦逆向跨雙黃線撞吊車　竟提告索賠13萬！

一口藥一口水交替吞下　勇敢萌弟拿杯子自己喝

正宮開撕許仁杰：慾望會使人犯錯！　他「謝謝妳的付出」安排律師溝通

正妹吃光10根巨無霸香腸！　闆娘驚：40年來第1次遇到

35年老屋改造自在開放宅　純白櫃＋繽紛牆共享同樂空間

客家小炒全國爭霸賽客菜西吃超時尚！胖匠守作料理奪冠

快訊／全聯開出200萬發票特獎！買2瓶豆漿就變富翁　中獎門市曝光

快訊／7-11開出3張千萬發票！中獎明細一次看

超商最新「2款爆餡麵包」！咬下是滿滿明太子　限時33元爽吃

限時6天！「超商8大咖啡飲品」買6送3　爽喝特大杯美式只要40元

超商咖啡「第2杯7折」爽喝！加碼最新寶可夢油漆桶　一次吃3種餅乾

搶吃爆餡提拉米蘇泡芙！超商最新甜點來了　還有奶香卡士達半月燒

超商獨家！最新「3款老虎堂聯名甜點」　半月燒咬下爆黑糖鮮奶油、麻糬

2022桃園「議長盃」萬人路跑　藍綠涇渭分明鳴笛起跑分二階段

普丁簽新法　拒絕徵兵、士兵主動投降「最重關10年」

白喬茵緊咬研究案抄襲　陳吉仲大動作反擊「國民黨不要打假球」

統一搶攻600億寵物商機　小包裝寵食進軍超商「營收年增四倍」

印度男足被新加坡1比1逼和　寫下連續18年客場不勝尷尬紀錄

感動～嘉義市金婚禮讚　68對幸福夫妻共襄盛舉

台南東區曾之婕競選總部成立　「婕」出新東區全面啟動

傳為黃帝栽種！陸5000歲古樹僅5株全在陝西　種子曾上太空

基隆女誆父親開刀借6萬　再掰遇詐騙拖延...他一看報案單怒了

反嗆侯友宜陣營劃不到重點　何博文：偽造聲明是事實

輪椅女搭電梯慘被「斷頭」？！　美國魔術師惡整路人當場嚇瘋

消費熱門新聞

是你嗎？全聯開出2百萬發票特獎

快訊／7-11開出3張千萬發票

漁人碼頭煙火秀9/25最終閃耀！

限時6天！「超商8大咖啡飲品」買6送3

來試手氣！超商咖啡翻翻樂2杯5折爽喝

超商最新2款爆餡麵包！限時33元爽吃

超商限時3天「大杯拿鐵買1送1」

正妹學霸3C讀書法正取五間醫學系

約翰走路XR21攜手星宇航空推「星宇箱」

foodpanda「送iPhone 14 Pro」！

人氣「外送生鮮雜貨」大公開！

客家小炒全國爭霸賽客菜西吃超時尚

超商最新頂級藝伎咖啡限時120元開喝

超商獨家開賣「3款老虎堂聯名甜點」

更多熱門

相關新聞

「大地色」華麗舒適的生活空間

「大地色」華麗舒適的生活空間

本案為方正的四方屋形，設計師大膽以弧形隔間區隔公私領域，巧妙的營造流線的柔和美，並將空間留給最需要的區域，依此安置更多符合業主生活機能與日常習慣的規劃，格局底定後，以簡單卻顯華麗的方式形塑空間氛圍

買50年老屋「貸滿8成」　他曝1點比屋齡重要

買50年老屋「貸滿8成」　他曝1點比屋齡重要

地段+屋況超讚！她見690萬透天「唯一致命傷」怕了

地段+屋況超讚！她見690萬透天「唯一致命傷」怕了

Panasonic秋季新品　讓每天多點美好

Panasonic秋季新品　讓每天多點美好

2023 LDA全球設計大賞　免費翻譯報名服務最後倒數

2023 LDA全球設計大賞　免費翻譯報名服務最後倒數

關鍵字：

時尚家居居家裝潢設計老屋改造

讀者迴響

熱門新聞

是你嗎？全聯開出2百萬發票特獎

淡水這所私大「停招邊緣」　房東租不出去

台賽車神聽到廖老大：我們是專業的

諾盧開眼轉中颱！超大豪雨淹水警戒縣市曝

統一發票7、8月千萬特別獎號碼出爐

Sandy「正面孕肚照」首曝光！

他掏4萬為女兒全班換桌椅　反被網友罵

童顏巨乳直播主被控賣淫「射好射滿」　判決出爐

巨蜥「身高跟小孩一樣」突現窗外

劉芯彤「全裸泡湯照」被尪傳群組

《玩很大》出意外！夏宇童丟碗砸傷李哲言頭部

快訊／吳姍儒挺5月孕肚首現身！ 「超不科學狀態」曝光…全場嚇傻

王彩樺老公天珠店爆收攤！

快訊／7-11開出3張千萬發票

iPhone14賣不出！黃牛擺地攤求售

更多

最夯影音

更多
峮峮talking黃標警告！　 KID傻眼笑瘋：妳越來越會

峮峮talking黃標警告！　 KID傻眼笑瘋：妳越來越會
日本打造救災用「生化蟑螂」　太陽能昆蟲背包可控制行動

日本打造救災用「生化蟑螂」　太陽能昆蟲背包可控制行動

費德勒淚別生涯最終戰　拉沃盃聯手納達爾惜敗

費德勒淚別生涯最終戰　拉沃盃聯手納達爾惜敗

騎士酒駕闖紅燈不忘點餐　鮪魚吐司免洋蔥！警看傻

騎士酒駕闖紅燈不忘點餐　鮪魚吐司免洋蔥！警看傻

熱心女見車禍秒衝消防局求助 男暖幫扶機車！網：最美風景

熱心女見車禍秒衝消防局求助 男暖幫扶機車！網：最美風景

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面