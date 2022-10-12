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年輕人都拿iPhone　調查：8成7青少年使用蘋果手機

▲iPhone 14 Pro Max新色。（圖／記者陳俐穎攝）

▲有高達8成7的青少年使用iPhone。（圖／記者陳俐穎攝）

記者陳俐穎／綜合報導

根據投資公司 Piper Sandler 的數據，針對青少年進行了調查，發現蘋果產品和服務仍然是美國青少年中最受歡迎的選擇，有高達87%的青少年使用蘋果手機，且88%表示也會選擇iPhone作為下一部手機。

此次調查，對美國 47 個州的 14,500 名平均年齡為 15.8 歲的青少年進行。調查結果顯示， 87% 的受訪青少年擁有iPhone，88% 的青少年預計 iPhone 會成為他們的下一部手機。在過去 10 年中，青少年的 iPhone 擁有量增加了一倍多。例如，早在 2012 年，僅有 40% 的美國青少年擁有 iPhone。

Piper Sandler 認為，青少年對 iPhone 的高使用率對蘋果的產品以及持續的產品週期更新來說是個好兆頭。

Piper Sandler表示高階手機市場，提高滲透率和意向很重要。此外，隨著蘋果也可能因為消費者需求，帶來重大的產品週期更新，這些積極的趨勢也可能成為進一步成為服務增長的催化劑。

除了iPhone外，調查也顯示 Apple Watch 相對不太受歡迎，只有 31% 的青少年擁有，但 Apple Watch 已經是迄今為止青少年中最受歡迎的智慧手錶。36.8% 的青少年表示擁有智慧手錶，只有 5.8% 的青少年擁有非 Apple Watch 的智慧手錶。

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