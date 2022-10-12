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大陸 大陸焦點 特派現場

保時捷設計「中國標準」菜刀！一把1.1萬已售罄　客服：可拍蒜

▲▼保時捷設計菜刀 。（圖／翻攝自官方網站）

▲保時捷設計推出的菜刀 。（圖／翻攝自官方網站）

記者蔡儀潔／綜合報導

保時捷設計（Porsche Design）在官網上架一款一體式菜刀，標榜「來自中國的標準」，售價為240美元（約新台幣1.1萬元），引發大陸網友關注。保時捷上海公司還表示，該款菜刀「可以拍蒜」。

據《上游新聞》報導，這款商品名為「P22中國刀 」，官網介紹中寫道，「東方廚房不可或缺。來自中國的標準，17.3公分」、「刀片長度17.3公分，毛重0.84千克，中國切刀，不適合斬骨頭」。

▲▼保時捷設計菜刀 。（圖／翻攝自官方網站）

▲官網顯示已售罄 。（圖／翻攝自官方網站）

官網展示的圖片可見，這把菜刀整體簡約，連刀柄部分都是不鏽鋼，唯一的裝飾是手柄前端的金屬塊和字樣，刻印了「Type 301」「純301鋼，由保時捷設計」。目前，美國、英國、加拿大網站已售罄。

重慶一位王姓刀具品牌銷售商表示，菜刀供應商為一家名為CHROMA的德國刀具品牌，刻印Type 301的意思是，這款菜刀屬於德國供應商與保時捷聯名的經典刀具系列中的一款。

日前「張小泉菜刀拍一下蒜就斷了」的議題在大陸引發熱議，這款保時捷菜刀能否拍蒜引發關注。對此，保時捷設計精品銷售（上海）有限公司表示，「可以拍蒜，具體使用建議需咨詢當地刀具銷售公司。」

重慶一位鄭姓鋼鐵公司質檢中心技師分析道，「301鋼是一種奧氏體不鏽鋼，一般含17%鉻，7%鎳，它能耐大氣腐蝕，並具有光亮表面，廚房用具、彈簧、汽車壓制件等是該通用鋼種的一些主要用途，在加工硬化狀態下，比其他奧氏鋼種具有更高的抗拉強度。」

對於這把菜刀，大陸網友紛紛表示，「前面可砍人，後面可戳人」、「保時捷耍大刀」、「拍蒜會不會太硌手？」、「蒜拍完了，手也沒了」。

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