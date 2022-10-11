烏克蘭反攻俄羅斯利器台灣也有！　陸軍買29套海馬斯火箭系統

▲美軍「海馬斯」多管火箭系統（HIMARS）。（圖／達志影像／美聯社）



記者陶本和／台北報導

俄羅斯軍事入侵烏克蘭後，烏克蘭部隊近期在西方國家援助下，展開反攻，一週內收復多達3000平方公里土地重挫俄軍；其中，關鍵在於西方國家提供的M142與M270等多管火箭發射系統發揮效用。事實上，我國防部112年度預算書也揭露，陸軍編列325億元，向美採購29套M142「海馬斯」多管火箭系統（M142 High Mobility Artillery Rocket System, HIMARS）。

在美國軍援烏克蘭的150億美元武器裝備中，最備受外界關注的，就是具有高機動多管火箭系統或海馬斯（M142 High Mobility Artillery Rocket System, HIMARS）。在烏克蘭反攻俄軍中，有效摧毀俄羅斯軍隊彈藥庫、橋樑，阻斷俄羅斯後勤。

事實上，我國防部112年度預算書中有揭露，陸軍編列325億元，向美採購29套M142「海馬斯」多管火箭系統（M142 High Mobility Artillery Rocket System, HIMARS）。

對於M142「海馬斯」多管火箭系統，國防安全研究員中共政軍與作戰概念研究所所長歐錫富指出，海馬斯是可發射遠程導引火箭的五噸卡車，2022年6月五角大廈在援烏155mm榴砲後六週，開始提供基輔4輛海馬斯。

他說，目前烏軍共有26輛先進機動火箭發射車，其中16輛M142輪型海馬斯來自美國，另外10輛較舊美製M270履帶火箭發射車由英國與德國提供；火箭發射車發射導引多管火箭系統（Guided Multiple Launch Rocket System, GMLRS），它是一種由固體燃料火箭作為推力的砲彈，可單發發射或多發齊射。

回顧火箭砲的歷史，歐錫富表示，美軍在二次大戰開始使用火箭砲，針對目標發動大面積的飽和攻擊，這種攻擊方式遠比使用多門榴砲齊射簡單有效。他指出，韓戰後美軍幾乎放棄火箭砲，一直到1980年代才重新啟動研發，主要對付蘇聯成千上萬可能入侵西歐的裝甲車輛。

歐錫富說，新武器稱為多管火箭系統（Multiple Launch Rocket System, MLRS），使用布雷德雷步兵戰鬥車（M2 Bradley Infantry Fighting Vehicle）底盤，M270 MLRS特色為將多管火箭儲存在一個彈匣，火箭彈匣自成一個單元，能夠快速下卸變換，不像過去MLRS需要人工一次裝填一枚火箭；而火箭彈匣裝置，六枚M26無導引火箭彈，每枚火箭彈攜帶644枚小炸彈，能貫穿敵人戰車。

在歷史戰役中，歐錫富表示，1991年波灣戰爭，美軍首次使用這種子母彈，向伊拉克部隊共發射17,000多枚M26。不過他說，M26缺點是發射失敗率相當高，這些發射失敗的啞彈，一旦處理不當，反而造成美軍本身傷亡；在戰後，美軍著手改良MLRS，成為GMLRS。改良的M26有兩種型號，M30為提升子母彈可靠性，M31改為單一彈頭，兩者都是增程型與GPS導引。

歐錫富表示，由於未達到子母彈可靠性要求，M30項目在2013年取消，而M31攜帶200磅彈頭，長13呎，直徑9英吋，用GPS信號導引，射程50英里。他說，M31可由M270或M142發射車發射，烏軍用來對俄軍目標發動遠程精準攻擊。

在台灣方面，歐錫富表示，台灣已向美國採購29套海馬斯、84枚ATACMS（陸軍戰術飛彈系統 Army Tactical Missile System）以及864枚GMLRS（多管火箭系統Guided Multiple Launch Rocket System），甚至申請採購PrSM（精準打擊飛彈 Precision Strike Missile），不同射程的彈種齊全。他認為，烏軍使用海馬斯相當成功，其經驗與教訓值得學習，可作為台灣未來部署的借鏡與參考。

▼美軍「海馬斯」多管火箭系統（HIMARS）。（圖／達志影像／美聯社）

