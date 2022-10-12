俄空襲烏克蘭累計19死逾百傷　澤倫斯基將籲G7增援

▲俄軍對烏克蘭全國各地狂轟濫炸。（圖／路透）

文／中央社

俄羅斯10日對烏克蘭各地發動空襲，迄今至少導致19人死亡、逾百人受傷，而且11日繼續攻擊烏國西部，主要針對能源設施，預計烏克蘭總統澤倫斯基將要求G7領袖緊急提供防空武器。

●俄羅斯空襲死亡人數增至19人 烏克蘭維持全國警戒



基輔當局表示，俄羅斯10日在烏克蘭各地發動大規模空襲，造成至少19人死亡、逾百人受傷。烏國緊急服務部門11日仍維持全國警戒狀態，以應對可能的更多飛彈攻擊。

法新社報導，烏克蘭緊急服務部門在Facebook發文稱：「根據初步統計，已有19人喪生，另有105人受傷。」緊急服務部門此前通報的死亡人數為14人，受傷人數為97人。

烏克蘭方面表示，俄軍已向至少10座烏國城市發射80多枚飛彈，這波攻擊導致能源設施受到格外嚴重的破壞。

●澤倫斯基將與G7領袖開會 要求提供防空武器



俄羅斯10日在其最新升級的軍事行動中，向烏克蘭發射80多枚飛彈。為此，烏國總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）11日將要求七大工業國集團（G7）領導人緊急提供防空武器。

路透社報導，美國總統拜登與其他G7領袖將於11日晚召開視訊會議，討論他們可以再採取哪些行動，以支持烏克蘭，並聽取澤倫斯基的意見。

澤倫斯基先前已表示，取得防空系統是他的「第一優先要務」。拜登也已承諾將提供更多防空系統。

●俄國續對烏克蘭西部報復攻擊 主要針對能源設施



烏克蘭西部利維夫州（Lviv）官員11日表示，當地能源設施遭俄羅斯鎖定為目標攻擊。10日俄軍開始對烏克蘭發動大規模報復攻擊。

法新社報導，利維夫州長科齊茨基（Maxim Kozitsky）在社群平台Telegram發文說：「截至此刻，本州兩座能源設施已發生3次爆炸。」

利維夫州首府利維夫市長薩多維（Andriy Sadovyi）則說，市區遭到一次攻擊；並說，市內1/3地區斷電，有2個行政區斷水。

●艾爾段普丁本週面商 安卡拉促俄烏儘快停火



土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）本週將在哈薩克首都阿斯塔納舉行的高峰會，與俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）場邊會晤。安卡拉11日並呼籲俄羅斯、烏克蘭儘快達成可行的停火。

克里姆林宮方面表示，普丁與艾爾段的會商排定於13日，將商談烏克蘭議題與土俄雙邊關係。克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）曾說，兩位領導人可能會商討土耳其提案，由安卡拉主持，讓俄羅斯與西方國家就烏克蘭問題展開會談。

土耳其也呼籲俄、烏儘快達成可行的停火，強調隨戰事拖長，雙方正與透過外交途徑解決衝突漸行漸遠。土國外長卡夫索格魯（Mevlut Cavusoglu）在電視訪問中說：「必須儘快達成停火，越快越好。」

▲俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）。（圖／路透）

●俄外長願與西方對話 稱美事實上已經參戰



俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）11日表示，俄羅斯願意與西方就烏克蘭戰爭進行對話，也不會拒絕俄美兩國元首在下個月20國集團（G20）峰會期間會面。

路透社報導，拉夫羅夫接受俄羅斯國營電視台訪問時稱，莫斯科對於和西方就烏克蘭戰爭進行對話持開放態度，但迄未收到任何認真的談判提議。他宣稱，俄羅斯願意與美國或土耳其就結束這場戰爭的方式進行接觸。

拉夫羅夫還宣稱，美國實際參與烏克蘭戰爭已有很長一段時間。他說：「在我看，美國人實際上已參與這場戰爭很長一段時間。」「這場戰爭正被盎格魯-撒克遜人（Anglo-Saxons）控制。」

●烏克蘭通緝俄前總統麥維德夫 指破壞烏領土完整



烏克蘭國家安全局表示，俄羅斯前總統、現任俄羅斯國家安全會議副主席麥維德夫（Dmitry Medvedev）過去半年多以來，一直在烏克蘭安全當局的通緝名單上。

聲明指出，麥維德夫因涉企圖破壞烏克蘭領土完整，以及違反邊界不可侵犯的烏克蘭刑法而被通緝。俄羅斯國家安全會議多數成員也都在名單上。

麥維德夫在2008年至2012年擔任俄國總統期間，被視為溫和派，當時他與擔任總理的普丁互換職位。近年來，俄羅斯對烏克蘭部分最強硬的看法卻來自麥維德夫。

▲烏克蘭稱，普丁正在逼迫白俄加入烏克蘭戰爭。（圖／路透）

●白俄羅斯與俄國組聯軍 專家：疑為分散烏克蘭兵力



受到克里米亞大橋爆炸刺激，俄羅斯總統普丁10日發動飛彈轟炸烏克蘭，但白俄羅斯隨後宣布與俄國組聯合部隊的舉動，令西方分析人士納悶，懷疑目的是為分散烏軍兵力。

倫敦智庫國際戰略研究所（International Institute for Strategic Studies）軍事專家阿爾貝克（William Alberque）說：「我對白俄捲入衝突持懷疑態度，因為白俄軍隊主要工作就是鎮壓國內人民。」

波蘭國際事務研究所（Polish Institute of International Affairs）國際安全計畫負責人羅倫茲（Wojciech Lorenz）表示，他同樣對白俄直接參戰持疑，但認為「烏克蘭將不得不投入一些資源保衛與白俄間的邊界」。

●白俄稱與俄組聯軍純屬防禦 法國警告可能加劇制裁



白俄羅斯政府表示，白俄與俄羅斯合組的聯合部隊「純屬防禦性質」，意在捍衛邊界地區。法國政府則警告，白俄若進一步涉及烏克蘭衝突，恐面臨更多制裁。

法新社報導，白俄國防部長赫瑞寧（Viktor Khrenin）在一份聲明中表示：「我們再次強調，這支區域聯合部隊（Regional Grouping of Forces）的任務純屬防禦性質。而目前展開的所有活動，都是為了對我們邊界附近的行動做出充分回應。」

法國外長柯隆納（Catherine Colonna）則告訴國內電台，白俄若進一步涉及烏克蘭衝突，恐面臨更多制裁。

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