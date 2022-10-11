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一文看懂俄軍為何「2天狂轟」烏克蘭　分析：出於2大動機

▲▼ 烏克蘭首都基輔10日發生一連串爆炸。（圖／路透）

▲俄軍連續2天，對烏克蘭全國各地的民生設施瘋狂轟炸。（圖／路透）

記者林彥臣／綜合報導

俄軍在10日、11日先後對烏克蘭全境，狂轟84枚與10枚飛彈，儘管俄羅斯總統普丁聲稱，連續2天的大轟炸，是為了報復克里米亞大橋被炸。不過專家分析，其實普丁的真實動機，是為了製造恐懼迫使烏克蘭談判，以及對國內強硬派的反對聲浪有所交代。

英國媒體《衛報》（The Guardian）國防安全編輯沙巴格（Dan Sabbagh）分析指出，克里姆林宮針對烏克蘭城市（轟炸）的決定是政治性的，而不是戰術性的。

分析指出，這一波攻擊的目標，包括一般民宅、街道、公園和兒童遊樂場，受害者絕大多數是平民，這波攻擊帶來了除了戰爭前六周之外，從未有過的大規模恐懼。

▲▼克里米亞大橋。（圖／路透）

▲普丁對外聲稱，連續2天對烏克蘭大轟炸，是報復克里米亞大橋被炸斷。（圖／路透）

儘管普丁聲稱使用的是精準打擊武器，對烏克蘭的能源、軍事指揮和通訊設施實施大規模打擊，但實際上更多被攻擊的是平民與民生基礎設施。

《衛報》的分析認為，俄軍的目標是讓烏克蘭領導層及其平民感到恐懼，希望在俄羅斯仍佔據烏克蘭六分之一或更多土地的情況下，迫使基輔進行談判。

《紐約時報》的分析則指出，普丁似乎在回應強硬派批評者的反對聲浪，因為他們對於俄軍在戰場上所受到的羞辱挫折感到憤怒。

▲▼俄羅斯總統普丁。（圖／路透）

▲普丁的前文膽認為，普丁在向統治階級表示，自己仍有能力掌握一切。（圖／路透）

普丁前文膽、政治分析師加利亞莫夫（Abbas Gallyamov）接受《紐約時報》訪問指出，「向統治階級證明普丁仍有能力，軍隊仍然可以勝任某些事情，這一點很重要。」

但是美國總統拜登則對此則此表示，這一波攻擊沒有打到任何軍事目的，並再次證明了，普丁對烏克蘭人民的非法戰爭與徹底的殘暴本質。

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