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甩約泡醜聞！「登山女神」曾格爾IG宣布好消息：我來了

▲▼ 。（圖／翻攝自曾格爾臉書、曾格爾IG）

▲曾格爾在IG宣布好消息。（圖／翻攝自曾格爾臉書、曾格爾IG）

記者曾筠淇／綜合報導

「登山女神」曾格爾日前被鏡週刊爆料跟已婚富商泡湯過夜，被正宮提告求償200萬。對此，她5日透過臉書粉專發表聲明，表示「我將對報導不實之處和惡意誹謗者委請律師採取法律行動」。時隔6天，曾格爾也狠甩「約泡」醜聞，在IG上公布好消息。

曾格爾稍早在IG限時動態上寫道，「我們預計明天拿到許可，前往世界第六高峰卓奧友峰！第13座8千米級別的山峰我來了！Ready to climbing CHO OYU。」

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▲▼ 。（圖／翻攝自曾格爾IG）

▲曾格爾公布好消息。（圖／翻攝自曾格爾IG）

事實上，曾格爾早有計畫要完成登頂14座8000公尺高峰，目前也已完成12座。她除了創立募資平台，也常向企業主拉贊助，不過5日卻被鏡週刊爆料，她因募款認識陳姓已婚男子，結果竟主動約對方泡湯開房間。

對此，曾格爾同日也在臉書粉專上表示，「我是個以登山為志業的人，能夠走到這裡，衷心感謝各界的關心和支持。我將對報導不實之處和惡意誹謗者委請律師採取法律行動。」

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