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「2023台灣燈會」2／5北市登場！2024、2025年舉辦2縣市出爐

▲▼2022台灣燈會在高雄整體規劃1-MUSE鉑金獎「2022台灣燈會在高雄」榮獲8項國際大獎。（圖／高雄市文化局提供）

▲2022台灣燈會在高雄舉辦。（圖／高雄市文化局提供）

記者李宜秦／台北報導

交通部觀光局日前辦理2024、2025台灣燈會舉辦縣市遴選作業，分別由臺南市、桃園市獲選2024、2025年台灣燈會舉辦縣市。另2023台灣燈會(第34屆)從明(112)年2月5日起，即將在臺北市華麗登場。

觀光局表示，臺南市距2008年舉辦台灣燈會至今已逾十餘年，2024台灣燈會同時也是臺南400年，初步規劃主展場燈區位於臺南高鐵特定區，策展主軸以綠能科技為概念，將結合數位藝術及多媒體應用引進國際級的光影藝術，象徵臺南展望下一個百年。

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而安平燈區則以臺南運河水域光藝展演為主，主推特殊的乘船逛遊賞燈體驗，透過臺南豐厚文化底蘊體現燈藝美學，另外將串聯衛星燈區月津港燈節、龍崎光節空山祭、普濟燈會、成功燈會、神農街燈會、馬沙溝燈節等臺南既有知名燈節，預期將點亮整個南臺灣，呈現有別以往的水陸聲光雙重饗宴。

▲▼北市府過去拍板，2023台灣燈會將有1座主燈、6座副燈，其中1座副燈還要放在大巨蛋，盼帶動當地商機。（圖／台北市政府提供）

▲2023台灣燈會將有1座主燈、6座副燈，其中1座副燈還要放在大巨蛋，盼帶動當地商機。（圖／台北市政府提供）

2025台灣燈會是桃園市繼2016年後再度舉辦，桃園市作為國際航空大城，本次策展即以航空城元素來規劃，主展區暫定於中壢運動公園預定地及莒光公園周邊，場域空間運用值年生肖蛇的形狀串聯，燈區佈置將融合傳統燈藝、藝術設計、環保節能、在地特色、機械動態、創新科技等多項元素。

也預計邀請國際專業藝術團隊參與，希望打造出國際級燈光饗宴，並透過地緣之便吸引更多國外旅客參與，展現國門之都科技、智慧、藝術、創新與國際化之多元風貌。

另2023台灣燈會(第34屆)從明(112)年2月5日起，即將在臺北市華麗登場，「台灣燈會」睽違23年後再度回到台北，觀光局表示，邀請民眾共同享受一場吉慶繽紛、璀璨亮麗的元宵燈會。

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