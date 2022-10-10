獨／大巨蛋拿不到使照「害到台灣燈會」　柯文哲拍板「副燈改放松菸」

▲2023台灣燈會原訂將1座副燈放在大巨蛋，但因迄今未拿到使照，北市府最終拍板決議，移到松菸擺放。（資料圖／記者湯興漢攝）

記者袁茵／台北報導

2023台灣燈會睽違23年重返台北市舉辦，台北市長柯文哲過去大打「迎回東區、信義人潮」宣傳口號，聲稱燈會場域要串連商圈與台北大巨蛋，甚至要讓大巨蛋變成「全世界最大的燈」；但據了解，因大巨蛋迄今尚未拿到使用執照，市府日前拍板，原訂放在大巨蛋的1座副燈只好改移到松菸，路線繞過大巨蛋主體。

台北市政府預估2023年台灣燈會參觀人次可達1000萬、經濟產值210億元以上，回顧柯文哲6月出席「2023台灣燈會在台北」企業參與起跑記者會時就誇下海口，直言自己擬定了將東區連結信義商圈的戰略邏輯，提前開始著手設計，從東區、國父紀念館、大巨蛋、松菸，一直到台北101、信義商圈與四四南村，力求將人流轉化為金流。

▲北市府過去規劃，2023台灣燈會將有1座主燈、6座副燈，其中1座副燈還要放在大巨蛋（台北文化體育園區）。（圖／台北市政府提供）

面對大巨蛋未拿到使用執照卻當台灣燈會場地，台北市議員徐弘庭先前就質疑，北市府以市長專簽方式核定臨時使用，申請區域包括大巨蛋廣場空間、下沉式廣場及通道（地下一樓避難層），程序上有重大瑕疵，根本替2023年的台北市長埋下未爆彈。

當時台北文化體育園區籌備副執行長陳世浩說，2023燈會都是利用廣場和公共區域，沒有進到建築物主體，雖未拿使照，但已用臨時使用方式開放通行，保證安全無虞。

但據了解，北市府近期於晨會討論台灣燈會時，除了大巨蛋遲未拿到使照之外，局處回報遠雄盼保保險維護場域安全，使市府傷透腦筋；而市府9月底內部開會決議，台灣燈會將繞過大巨蛋場域，中央負責的主燈仍會放在國父紀念館，但由北市管轄、原訂擺在大巨蛋的其中1座副燈，已確定改放在松菸，屆時台灣燈會路線也只能繞過整顆大巨蛋。

對此，台北市觀傳局證實，本府籌備過程中評估後，決議不使用大巨蛋空間，也預計於11日公布定調的展區、主視覺，副燈和相關燈飾也會在範圍內妥善規劃，一樣帶給市民精彩可期的燈會體驗。

▼台北市長柯文哲。（資料圖／記者謝盛帆攝）