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台南「安平古堡」要改名了！真正的「古蹟」不是尖塔　更名曝光

▲▼台南安平古堡。（圖／取自台南旅遊網）

▲台南知名觀光景點安平古堡可能要改名了。（圖／取自台南旅遊網）

記者林育綾／綜合報導

有400年歷史的台南「安平古堡」要改名了！近來文化部文資局審議，未來將安平古堡內2處國定古蹟合併，更名為「熱蘭遮堡」；不過「安平古堡」本身就不是古蹟登錄名稱，此外真正的古蹟是城牆遺跡，而非中間的尖塔建築物，如今在400周年時，藉由古蹟更名也能改正過去認知的誤解。

文資局經過古蹟審議委員會，將安平古堡內2處國定古蹟，包括「台灣城殘蹟」、「熱蘭遮城城垣暨城內建築遺構」合併，並更名為「熱蘭遮堡」，目前尚未正式公告。

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關於「安平古堡」的來由，在17世紀時荷蘭人佔領台南安平，並興建熱蘭遮城為防禦要塞，全部工程完成於1634年；而1662年鄭成功取荷蘭城後，改稱安平鎮，改內城為內府，台人因此稱其為王城。而到了清領時代，因台江陸浮失卻其重要性，加上清兵破壞熱蘭遮城，建億載金城，故日漸荒廢。日治後重建，二戰後因地名緣故，稱為「安平古堡」。

不過荷人當初興建該堡稱為「Fort Zeelandia」，而真正的荷蘭時期遺跡，僅存是古堡前方外城南城垣的「磚牆」，因此真正的古蹟並非中間的尖塔建築物，是古城牆。「安平古堡」這名稱本身也不是古蹟登錄名稱，而是旅遊景點的名稱。

▲▼台南「安平古堡」可能要改名為「熱蘭遮堡」，真正的古蹟為古城牆。（圖／翻攝台南旅遊網）

▲▼台南「安平古堡」2處古蹟，可能要改名為「熱蘭遮堡」，真正的古蹟是古城牆。（圖／翻攝台南旅遊網）

▲▼台南「安平古堡」可能要改名為「熱蘭遮堡」，真正的古蹟為古城牆。（圖／翻攝台南旅遊網）

目前許多人認識安平古堡景點內的「尖塔建築」，是1975年台南市政府配合觀光年計畫，整修安平古堡範圍環境，在瞭望台上加一尖型屋頂，牆面漆成白色。

不過無論是郵票、高鐵站前、台南市古蹟旅遊券上的畫面，都是呈現尖塔，讓許多人誤解。如今藉由古蹟登錄將更名為「熱蘭遮堡」，除了更貼近史實，也期望藉此讓民眾認識真正的古蹟形象。

有關古蹟登錄更名為「熱蘭遮堡」，只是國定古蹟名稱變更，應不會影響原先的景點名稱「安平古堡」；不過未來台南市文化局的觀光宣傳折頁、指示牌等說明內容也會逐步更新。

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