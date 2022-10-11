　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「安平古堡」觀光景點名稱不變！文化部說明古蹟名稱調整原因

▲▼台南「安平古堡」可能要改名為「熱蘭遮堡」，真正的古蹟為古城牆。（圖／翻攝台南旅遊網）

▲台南「安平古堡」被傳要改名為「熱蘭遮堡」，不過文化部強調，調整的僅是國定古蹟名稱。（圖／翻攝台南旅遊網）

記者林育綾／綜合報導

有400年歷史的台南知名景點「安平古堡」傳出將改名為「熱蘭遮堡」；不過文化部在今（11）日下午發出說明強調，大家所熟悉的「安平古堡」名稱不變，調整的僅是國定古蹟名稱，不影響「安平古堡」稱呼。

文化部說明，「安平古堡」園區中，分別有「臺灣城殘蹟（安平古堡殘蹟）」與「熱蘭遮城城垣暨城內建築遺構」2處國定古蹟，也就是1624年荷蘭人開始興建的熱蘭遮堡（Fort Zeelandia）。

[廣告]請繼續往下閱讀...

而此2處古蹟因先前公告的定著土地（古蹟範圍）與指定理由不甚完整，文化部於110年8月委託成功大學進行調查計畫，經調查發現，2處應為同一遺構。

因此，文化部於111年8月26日第9屆《古蹟歷史建築紀念建築審議會》會議通過，將這2處古蹟合併，並調整名稱為「熱蘭遮堡遺構」，預計111年11月完成法定公告程序。

▲▼台南「安平古堡」可能要改名為「熱蘭遮堡」，真正的古蹟為古城牆。（圖／翻攝台南旅遊網）

▲文化部委託成功大學進行調查計畫，發現2處古蹟應為同一遺構，因此合併。（圖／翻攝台南旅遊網）

不過文化部強調，大家所熟悉的「安平古堡」名稱不變，調整的僅為國定古蹟名稱，如同位於臺南市的「臺灣文學館」所在地為國定古蹟「原臺南州廳」；臺北市西門町的「中山堂」所在地為國定古蹟「臺北公會堂」，完全不影響「安平古堡」稱呼。

►花蓮福康飯店「雙人1泊1食2599元」！限量30組、小旅行首選

ET快訊
俄巡弋飛彈狂轟基輔發電廠！　「炸出蕈狀雲」爆炸畫面曝
中山大學獼猴又進化！　插吸管「暢飲手搖杯」
台積電瀕400元還沒完！　專家：我們習慣的好日子沒有了
桃園女隆乳月賺50萬　「無證照」器材全是黑心貨
甩約泡醜聞！「登山女神」曾格爾IG宣布好消息：我來了
史上首次！　白沙屯媽祖粉紅超跑「搭火車」
不忍了！葉丙成遭匿名留言控性騷女學生　秀出提告證據
遭姚元浩頻頻糾正！　浩子罕動怒：你叫他來

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

次世代疫苗今全面開打「已打45萬劑」　王必勝：踴躍就再加購

竹市18歲以上莫德納次世代開打　10／14起加開巨城施打站

微型電動二輪車11月底「5證件」領牌納管　舊車緩衝2年沒領牌要罰

高雄機場新航廈「2023年動工」　容量達1650萬人次

台鐵海線通車百年！媽祖首搭蒸汽火車出巡　鐵道迷擠爆朝聖

甩約泡醜聞！「登山女神」曾格爾IG宣布好消息：我來了

慶祝台鐵海線通車百年　白沙屯媽祖粉紅超跑首搭火車...信眾嗨翻

不忍了！葉丙成遭匿名留言控性騷女學生　秀出提告證據

好市多掏黑卡買家電　「消費150萬」回饋3萬元！內行點1限制難用

「安平古堡」觀光景點名稱不變！文化部說明古蹟名稱調整原因

「橘色惡魔」國慶登場！　京都橘高校吹奏部登凱道

北一女樂儀旗隊登凱道　無伴奏靜默槍法考驗默契

橘色惡魔國慶完閃電離台　回日本期中考在飯店也K書

如何打開免洗筷不歪斜？　套子往上一抽完美分解！

王瞳看到「30」：是艾成在說想我　含淚露面宣傳...替他完成心願

陸外交部回應蔡英文雙十演說　「台灣沒總統！民進黨別挑釁」

台灣訓練不出橘色惡魔？　網推建中樂旗：世界季軍

IVE成員走紅毯「走路姿勢詭異」　一看鞋子…網傻眼罵爆：太離譜

台灣藝人「國慶日發聲」被讚爆　邰智源遭虧「不舔沒錢啊」神回應

林宥嘉突Cue《原子少年》清唱超穩　FEniX獻出道曲《Fire Fighter》

次世代疫苗今全面開打「已打45萬劑」　王必勝：踴躍就再加購

竹市18歲以上莫德納次世代開打　10／14起加開巨城施打站

微型電動二輪車11月底「5證件」領牌納管　舊車緩衝2年沒領牌要罰

高雄機場新航廈「2023年動工」　容量達1650萬人次

台鐵海線通車百年！媽祖首搭蒸汽火車出巡　鐵道迷擠爆朝聖

甩約泡醜聞！「登山女神」曾格爾IG宣布好消息：我來了

慶祝台鐵海線通車百年　白沙屯媽祖粉紅超跑首搭火車...信眾嗨翻

不忍了！葉丙成遭匿名留言控性騷女學生　秀出提告證據

好市多掏黑卡買家電　「消費150萬」回饋3萬元！內行點1限制難用

「安平古堡」觀光景點名稱不變！文化部說明古蹟名稱調整原因

證交所徵才「證」正在找你　報名活動開跑

次世代疫苗今全面開打「已打45萬劑」　王必勝：踴躍就再加購

美國2眾議員訪團今來台　將拜會蔡英文、顧立雄

烏克蘭反攻俄羅斯利器台灣也有！　陸軍買29套海馬斯火箭系統

竹市18歲以上莫德納次世代開打　10／14起加開巨城施打站

微型電動二輪車11月底「5證件」領牌納管　舊車緩衝2年沒領牌要罰

俄羅斯又射飛彈　俄官媒：10多枚飛彈從裏海方向飛往烏克蘭

再嗆陳時中！　柯文哲：用民主自由糖衣包裝「吃香喝辣特權」

6歲妹妹天生爆炸頭被笑到不想上學　網友暖心打氣：寶貝！這髮型很酷

又收到「炸彈預告」恐嚇信！　日本西九州新幹線加強戒備

火辣闆娘賣手工地瓜球　超Q帶奶香！在台中大甲

生活熱門新聞

快訊／3:24有感地震　初估3級以上

「男員警坐超商休息」遭偷拍公審！8+9下場臉腫了

2000元振興津貼發放日期確定　鎮民快備齊2物

即／東部海域03：25地震！全台有感

凌晨規模5.9地震撼全台　氣象局回應了

A5和牛調包　KID火鍋店店員「道歉1句話」遭網酸

即／國家警報大響！3:24花蓮外海5.9強震

女嫁高雄　7年情被越南女大生粉碎

馬尾妹爬象山超壯觀！本尊是最兇女醫

918餘震次數突增4倍！氣象局示警

表面有話聊「卻超難交心」星座！網看哭：原來是我難搞

好市多洗衣膠囊少一顆！網酸算計掀論戰

很久沒愛愛…妻突買驗孕棒　男見1反應心痛

橘色惡魔和小綠綠比愛心！帥弟尷尬

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

孩子穿390元夜市衣服被老師酸！媽媽霸氣反擊

快訊／台鐵今早死傷事故　延誤路段曝

快訊／3:24有感地震　初估3級以上

7-11明起停止免費提供咖啡、鮮食提網

「男員警坐超商休息」遭偷拍公審！8+9下場臉腫了

2000元振興津貼發放日期確定　鎮民快備齊2物

朴宰範唱一半：我朋友，很帥！　「大咖台灣男神登台」全場瘋掉

買台南Josh家暴房！屋主轉身見「恐怖彩蛋」

楊冪暗處環抱「許凱臉埋她巨胸」！親密畫面被偷拍

張立東1晚撩3正妹！信義區夜店「貼臉熱聊勾環抱」

吳卓林、房祖名「同父不同命」！

即／東部海域03：25地震！全台有感

勞退金一次領還月領？網曝長輩1選擇變很慘

凌晨規模5.9地震撼全台　氣象局回應了

14層都更大樓夾殺5層透天！　建商坦言：不同意戶反悔來不及

更多

最夯影音

更多
「橘色惡魔」國慶登場！　京都橘高校吹奏部登凱道

「橘色惡魔」國慶登場！　京都橘高校吹奏部登凱道
北一女樂儀旗隊登凱道　無伴奏靜默槍法考驗默契

北一女樂儀旗隊登凱道　無伴奏靜默槍法考驗默契

橘色惡魔國慶完閃電離台　回日本期中考在飯店也K書

橘色惡魔國慶完閃電離台　回日本期中考在飯店也K書

如何打開免洗筷不歪斜？　套子往上一抽完美分解！

如何打開免洗筷不歪斜？　套子往上一抽完美分解！

王瞳看到「30」：是艾成在說想我　含淚露面宣傳...替他完成心願

王瞳看到「30」：是艾成在說想我　含淚露面宣傳...替他完成心願

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面