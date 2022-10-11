「安平古堡」觀光景點名稱不變！文化部說明古蹟名稱調整原因

▲台南「安平古堡」被傳要改名為「熱蘭遮堡」，不過文化部強調，調整的僅是國定古蹟名稱。（圖／翻攝台南旅遊網）



記者林育綾／綜合報導

有400年歷史的台南知名景點「安平古堡」傳出將改名為「熱蘭遮堡」；不過文化部在今（11）日下午發出說明強調，大家所熟悉的「安平古堡」名稱不變，調整的僅是國定古蹟名稱，不影響「安平古堡」稱呼。

文化部說明，「安平古堡」園區中，分別有「臺灣城殘蹟（安平古堡殘蹟）」與「熱蘭遮城城垣暨城內建築遺構」2處國定古蹟，也就是1624年荷蘭人開始興建的熱蘭遮堡（Fort Zeelandia）。

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而此2處古蹟因先前公告的定著土地（古蹟範圍）與指定理由不甚完整，文化部於110年8月委託成功大學進行調查計畫，經調查發現，2處應為同一遺構。

因此，文化部於111年8月26日第9屆《古蹟歷史建築紀念建築審議會》會議通過，將這2處古蹟合併，並調整名稱為「熱蘭遮堡遺構」，預計111年11月完成法定公告程序。

▲文化部委託成功大學進行調查計畫，發現2處古蹟應為同一遺構，因此合併。（圖／翻攝台南旅遊網）

不過文化部強調，大家所熟悉的「安平古堡」名稱不變，調整的僅為國定古蹟名稱，如同位於臺南市的「臺灣文學館」所在地為國定古蹟「原臺南州廳」；臺北市西門町的「中山堂」所在地為國定古蹟「臺北公會堂」，完全不影響「安平古堡」稱呼。