「法警藝人」許效舜拍高院宣導片　強推國民法官並揪司法黃牛

記者吳銘峯／台北報導

曾擔任過法警的藝人許效舜，協助高等法院拍攝一系列的宣導影片，宣傳明年初即將上路的國民法官，以及宣導民眾勿受司法黃牛詐騙。許效舜這次是因為他40年前在警專的室友、前高等法院法警長陳長庚邀約，他也笑說，沒想到能在60歲時重回法院，盡一己之力。

這次由高等法院出面邀請許效舜，拍攝一系列的廉政宣導影片及廣播錄音，主題包含「司法為民」、「國民法官新制」、「防制破壞司法信譽」、「選任合格律師」等等。藉由許效舜逗趣的演出，呈現出活潑有趣的模擬法庭短片，將生硬的法律議題及概念，讓視聽大眾在輕鬆自在的情境下接收。

司法院長許宗力致詞時，特別點出許效舜以往演出的「鐵獅玉玲瓏」角色，讓他印象深刻。而他也希望透過許效舜的演出，讓司法院近年來致力推動的國民法官制度，更廣為周知。「國民法官制度，可以讓我們審判過程帶來不同方面、多元的看法，讓法院判決的視角更加的全面，更能夠反映國民對公平正義的期待。」「國民法官的新制可以讓我們的判決更接地氣，希望從明年開始，國民跟法官一起攜手合作，守護司法，讓司法更進步。」

至於一向搞笑的許效舜，面對司法體系的大長官，全程戒慎恐懼，連椅子的椅背都不敢靠上。但一上台，他就展現搞笑藝人的本色，「今天站在這裡，我真的非常惶恐，離開法院這麼多年，第一次這麼看到司法體系這麼大、這麼完整的長官，所以內心那頭小鹿剛剛已經變成麋鹿（迷路）了。」「他（陳長庚）真的是在我的上鋪，整整睡了半年，有一天他尿床，他的尿滴在我的頭上，把我滴醒了。他說，你來我們警察學校受訓，是為了六十歲能回到法院，為大家拍攝這樣的影片，所以這真的是我的榮幸。」

記者會最後在許宗力與許效舜合影，以及台灣高等法院院長李彥文致贈感謝狀給，最後全體大合照後結束。

▼司法院長許宗力（右）與藝人許效舜（左）。（圖／記者吳銘峯攝）

▼高院前法警長陳長庚為許效舜以往的室友，二人在宣導影片中有對手戲。（圖／記者吳銘峯攝）