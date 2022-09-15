為免詐團利用「國民法官」詐騙　司法院強調四不

▲國民法官反詐騙記者會，司法院秘書長林輝煌強調四不。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

國民法官將於明年元月份上路，屆時全國將需要13萬名以上的國民參與審判。為避免詐騙集團利用漏洞以國民法官名義進行詐騙，司法院15日會同警政署舉辦「國民法官反詐騙記者會」，並強調四不：不要求加入LINE、不要求提供保證金、不要求提供存摺提款卡，以及不要求操作ATM，請民眾特別留意。

司法院與內政部警政署共同舉辦「國民法官反詐騙記者會」，會中並發表寄送給備選、候選國民法官的通知書、調查表、信封樣式與內容，讓國民都能辨識來自法院的邀請，並不致產生不必要的困擾。

林輝煌致詞時表示，擔任國民法官，是權利，也是義務。明年1月1日起，每件適用《國民法官法》的重大刑案，將會由6位國民法官與3位職業法官，共同組成9個人的合議庭，這是一個工作團隊，經由9個人仔細、充分地討論，才會進行表決，決定被告有罪無罪，以及判有罪時，應判多重的刑，每位國民法官都不會孤單，與夥伴討論、集思廣益之後，也將保有自己獨立的決定權。

為了避免詐騙集團利用國民法官名義進行詐騙，林輝煌強調，法院絕對不要要求國民法官加入LINE帳號，也不會要求國民法官提供保證金，更不會要求國民法官提供存摺、提款卡密碼。最後，法院也不可能要求國民法官操作ATM。如果民眾察覺有異，請一定要向警方165反詐騙專線查證。

至於司法院刑事廳長彭幸鳴表示，為因應國民法官制度將於明年1月1日施行，各地方法院預先評估明年所需備選國民法官人數後，已分別通知各縣市政府，經統計備選國民法官合計共13萬1,998人；各縣市政府現已陸續進行隨機抽選程序，過程並進行公開直播，以昭公信；待法院審核資格後，各備選國民法官將於年底前陸續收到通知，做好明年有可能會擔任國民法官的心理準備。民眾收到來自法院的通知，如有任何疑惑，除了可以向各地方法院專責窗口諮詢、上網參考QA問答集之外，如有懷疑遭詐騙，也可撥打165反詐騙專線詢問。

▼警政署長黃明昭也出席國民法官反詐騙記者會。（圖／記者吳銘峯攝）