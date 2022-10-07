吳景欽／國民法官選任程序該公開嗎

▲2023年即將實施的國民法官制度，對於國民法官的選任程序，《國民法官法》規定為不公開，是否妥適值得討論。（圖／視覺中國CFP）

為了因應2023年國民法官的實施，各地方法院已完成備選國民法官的複選名冊，並將於2022年10月開始寄發通知。對於國民法官的選任程序，《國民法官法》規定為不公開，但是否妥適值得加以檢討。

國民法官選任的第一步，即是由地方政府根據各地方法院所估算的需用人數，於其轄區內的人口中隨機抽選，再製作備選國民法官的初選名冊。而地方法院必須組成審核小組，以來審查名冊是否正確，且去除不具有選任國民法官資格者，最終做出複選名冊，並為通知。

雖然在國民法官實施前三年，僅限於故意犯罪因而發生犯罪結果者，全國每年此類案件的總數大概就五、六百件，實僅占刑案總數的22萬件之極小比例，但目前已備選的國民法官總數為13萬人，是否足夠、是否具有多元與廣布性，就得觀察日後的實際運作。

正式實施後，若遇有必須國民法官參與審判的案件，得從備選的國民法官中，隨機抽選出一定數目，進行國民法官選任。由於擔任國民法官是種法定義務，故接到通知者，無論能否出席選任，都應回覆法院，以免遭受罰鍰。至於能於選任期日到場者，即屬於候選的國民法官，責任與義務也會因此加重。而進入選任程序，即所謂Voir Dire，便是藉由檢察官、辯護人對候選者進行提問，以來探察是否具有公正性，並因此排除具有偏見者。最終再選出6名國民法官及數名備位者。而根據《國民法官法》第25條第1項，國民法官的選任採不公開，根據立法理由，僅簡單以為是保護候選者的個人隱私，但這個理由是否正當？

選任國民法官目的自然在維持審判的公正性。根據《國民法官法》第28條第1項，檢察官與辯護人各有4名可不附理由拒卻候選者之權（peremptory challenge）。如此的拒卻權就可能使兩造想要保留可能對己方有利，而非剔除有偏見的候選者。尤其根據《國民法官法》第27條第1項，法院對於有偏見的候選國民法官，不僅有裁定不選任之權，且依據同條第2項，對於第16條第1項，即得拒絕擔任國民法官，亦有不選任之裁定權。而因此條項所列拒絕事由，如因身心、生活、工作或養育等狀況，致無法執行國民法官職務者，皆屬極不確定的法律概念，也代表國民法官的選任，法院實非屬被動。

故既然選出公正、客觀的國民法官如此重要，也在實質上屬於審判的一部分，採取不公開的法律規定，即有正當性的質疑。尤其在國民法官的合議庭組成，6名國民法官的產出受到嚴格的檢驗，檢驗其是否有偏見、是否有受媒體污染等等，但3位法官卻無庸受到如此的檢驗，實已突顯法官與國民法官的地位差。而若3位法官基於現實與法制考量，無法受到審判前的客觀性檢驗，或可藉由指揮國民法官的選任程序，以來檢視法院的公正性，就更有必要於此階段為公開，以利全民監督。

故在《國民法官法》將實施之前，立法者實應立即修法將國民法官選任程序公開，同時，更可趁此機會，強化候選國民法官的個資，如何在程序中受保障，以來使公平審判與個人權利保護間，取得一定的平衡。

好文推薦

吳景欽／國民法官如何面對DNA鑑定

吳景欽／25年前性侵案能起訴嗎？台中房思琪案檢討時效制度

吳景欽／【台南殺警案】國民法官判死刑的機會

●吳景欽，真理大學法律系所教授兼刑事法研究中心主任。以上言論不代表本報立場。