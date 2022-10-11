ETtoday入圍兩項卓越新聞獎！《我在案發現場》、《以民為先》

記者周亭瑋／綜合報導

第21屆卓越新聞獎今（11）公布入選名單，《東森新媒體ETtoday》入選2大獎項，創新中心節目「我在案發現場」所製作的「國民法官」，入圍廣播及網路（音頻）類的「Podcast新聞節目獎」；而攝影中心攝影記者林敬旻則以「以民為先」作品，入圍新聞攝影類的「單張新聞攝影獎」。

國民法官制度2023年即將上路，是台灣司法的重大變革，Podcast《我在案發現場》製作團隊黃子瑀、陳豐德、周依儒（後製文字組：周亭瑋、曾筠淇），超過三個月策劃執行，主持人於三月底申請獲准，參與台北地院國民法庭模擬庭。以攝影拍攝、Gopro第一視角及錄音，多工具拍攝，親身體驗兩天審判過程，了解國民法官將面對的審理程序、心理建設以及新制度的不安與疑問。

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▲國民法官震撼全紀錄。（圖／司法院提供）

國民法官Podcast以兩集呈現，上集由主持人陳豐德主講他擔任國民法官的歷程，搭配模擬法庭現場拍攝帶，並提供雲端卷證檔案，帶著聽眾聲歷其境從審閱卷證、交互詰問相關證人及被告，到檢律結辯、職業法官與國民法官投票論罪的完整過程。

下集則是請到司法院犯罪廳廳長與國民法官專庭法官，以輕鬆對話探討民眾疑慮，及整個制度對法界的衝擊與改變。藉由聲音媒體的特性，深入淺出體驗並理解，將改變你我的重大政策。

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▲民進黨台北市長參選人陳時中參拜龍山寺後受訪遭民眾抗議。（圖／記者林敬旻攝）

另一項入圍的是林敬旻的「以民為先」攝影作品，內容為民進黨台北市參選人陳時中7月20日前往龍山寺參拜遇到民眾突襲抗議，警方及時動用人力將人拖走，並沒有發生衝突，但恰巧和陳時中競選時所稱「以民為先」理念形成強烈諷刺。

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另外，卓越新聞獎將於11月15日下午2點在誠品生活松菸店表演廳（台北市信義區菸廠路88號B1）公布得獎名單並頒發獎項。