　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

ETtoday入圍兩項卓越新聞獎！《我在案發現場》、《以民為先》

記者周亭瑋／綜合報導

第21屆卓越新聞獎今（11）公布入選名單，《東森新媒體ETtoday》入選2大獎項，創新中心節目「我在案發現場」所製作的「國民法官」，入圍廣播及網路（音頻）類的「Podcast新聞節目獎」；而攝影中心攝影記者林敬旻則以「以民為先」作品，入圍新聞攝影類的「單張新聞攝影獎」。

國民法官制度2023年即將上路，是台灣司法的重大變革，Podcast《我在案發現場》製作團隊黃子瑀、陳豐德、周依儒（後製文字組：周亭瑋、曾筠淇），超過三個月策劃執行，主持人於三月底申請獲准，參與台北地院國民法庭模擬庭。以攝影拍攝、Gopro第一視角及錄音，多工具拍攝，親身體驗兩天審判過程，了解國民法官將面對的審理程序、心理建設以及新制度的不安與疑問。

國民法官模擬庭。（圖／司法院提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲國民法官震撼全紀錄。（圖／司法院提供）

國民法官Podcast以兩集呈現，上集由主持人陳豐德主講他擔任國民法官的歷程，搭配模擬法庭現場拍攝帶，並提供雲端卷證檔案，帶著聽眾聲歷其境從審閱卷證、交互詰問相關證人及被告，到檢律結辯、職業法官與國民法官投票論罪的完整過程。

下集則是請到司法院犯罪廳廳長與國民法官專庭法官，以輕鬆對話探討民眾疑慮，及整個制度對法界的衝擊與改變。藉由聲音媒體的特性，深入淺出體驗並理解，將改變你我的重大政策。

►滅絕恐龍！從鍵盤走進法庭　國民法官震撼全紀錄

▲民進黨台北市長參選人陳時中參拜龍山寺後受訪遭民眾抗議。（圖／記者林敬旻攝）

▲民進黨台北市長參選人陳時中參拜龍山寺後受訪遭民眾抗議。（圖／記者林敬旻攝）

另一項入圍的是林敬旻的「以民為先」攝影作品，內容為民進黨台北市參選人陳時中7月20日前往龍山寺參拜遇到民眾突襲抗議，警方及時動用人力將人拖走，並沒有發生衝突，但恰巧和陳時中競選時所稱「以民為先」理念形成強烈諷刺。

►「以民為先，拖去旁邊」陳時中臉書被灌爆 網：你把萬華人抬走了

另外，卓越新聞獎將於11月15日下午2點在誠品生活松菸店表演廳（台北市信義區菸廠路88號B1）公布得獎名單並頒發獎項。

►花蓮福康飯店「雙人1泊1食2599元」！限量30組、小旅行首選

ET快訊
楊冪暗處環抱「許凱臉埋她巨胸」！親密畫面被偷拍
攀登玉山失手！　資深登山家墜谷身亡
快訊／股匯血流成河！台股午盤跌近600點　新台幣重貶逾2角
一刀刺腦爆頭亡　女兒亂刀砍死99歲老父
ETtoday入圍卓越新聞獎！《我在案發現場》、《以民為先》
寶可夢來了！　「5大區域」亮點先筆記
小甜甜產後生病發胖！　老公看她身材「當眾嘲笑3個字」
KID火鍋店「退回試營運」是什麼意思？　差異曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

ETtoday《我在案發現場》入圍卓新獎　用聲音帶你走進法庭參與審判

戲曲泰斗曾永義辭世享壽81歲　文化部將呈請總統明令褒揚

ETtoday入圍兩項卓越新聞獎！《我在案發現場》、《以民為先》

家長注意！日本卡樂比「幼兒蝦味條」　食藥署驗出重金屬鎘超標

KID火鍋店出包「退回試營運」　網狂問：出錯正常請見諒？差異曝光

不打球也會網球肘！3動作自我檢測　醫：最好的治療是預防

另一半越看越厭煩？　4招趕走冷淡幫感情回溫

A5和牛被調包　KID火鍋店店員「道歉1句話」遭網酸：隱藏菜單？

童開車門撞到隔壁「秒縮回去」　駕駛提醒遭大人嗆：不然想怎樣

凌晨5.9地震「跟年初強震位置重疊」　同震央少見大規模地震

「橘色惡魔」國慶登場！　京都橘高校吹奏部登凱道

北一女樂儀旗隊登凱道　無伴奏靜默槍法考驗默契

橘色惡魔國慶完閃電離台　回日本期中考在飯店也K書

如何打開免洗筷不歪斜？　套子往上一抽完美分解！

王瞳看到「30」：是艾成在說想我　含淚露面宣傳...替他完成心願

台灣訓練不出橘色惡魔？　網推建中樂旗：世界季軍

陸外交部回應蔡英文雙十演說　「台灣沒總統！民進黨別挑釁」

IVE成員走紅毯「走路姿勢詭異」　一看鞋子…網傻眼罵爆：太離譜

台灣藝人「國慶日發聲」被讚爆　邰智源遭虧「不舔沒錢啊」神回應

林宥嘉突Cue《原子少年》清唱超穩　FEniX獻出道曲《Fire Fighter》

ETtoday《我在案發現場》入圍卓新獎　用聲音帶你走進法庭參與審判

戲曲泰斗曾永義辭世享壽81歲　文化部將呈請總統明令褒揚

ETtoday入圍兩項卓越新聞獎！《我在案發現場》、《以民為先》

家長注意！日本卡樂比「幼兒蝦味條」　食藥署驗出重金屬鎘超標

KID火鍋店出包「退回試營運」　網狂問：出錯正常請見諒？差異曝光

不打球也會網球肘！3動作自我檢測　醫：最好的治療是預防

另一半越看越厭煩？　4招趕走冷淡幫感情回溫

A5和牛被調包　KID火鍋店店員「道歉1句話」遭網酸：隱藏菜單？

童開車門撞到隔壁「秒縮回去」　駕駛提醒遭大人嗆：不然想怎樣

凌晨5.9地震「跟年初強震位置重疊」　同震央少見大規模地震

接到「走失4年黑狗」電話！家人急領心疼「鬢角都白了」阿公也哭

俄軍飛彈狂襲！烏克蘭巴士「扶手沾鮮血」被轟爛　道路炸出大洞

日本開放自由行掀旅遊潮　居民卻怕爆「遊客太多」重現疫情前噩夢

社運名醫「強吻女粉」判刑定讞　柳林瑋將向宜蘭地檢報到

Crush爆歧視海外歌迷拒擊掌　心累還原真相：我比誰都想見粉絲！

謝國樑棄橘投藍遭宋楚瑜切割　黃希賢批謝：一再投機取巧

快訊／金門嚴重「火燒埔」黑煙竄天！惡火延燒民宅車輛

ETtoday《我在案發現場》入圍卓新獎　用聲音帶你走進法庭參與審判

矢板明夫／蔡英文願與北京談話　尋求台海和平方法

楊冪暗處環抱「許凱臉埋她巨胸」！親密畫面被偷拍…網酸：當媽要收歛

生活熱門新聞

快訊／3:24有感地震　初估3級以上

即／東部海域03：25地震！全台有感

2000元振興津貼發放日期確定　鎮民快備齊2物

凌晨規模5.9地震撼全台　氣象局回應了

即／國家警報大響！3:24花蓮外海5.9強震

「男員警坐超商休息」遭偷拍公審！8+9下場臉腫了

女嫁高雄　7年情被越南女大生粉碎

馬尾妹爬象山超壯觀！本尊是最兇女醫

A5和牛調包　KID火鍋店店員「道歉1句話」遭網酸

918餘震次數突增4倍！氣象局示警

表面有話聊「卻超難交心」星座！網看哭：原來是我難搞

好市多洗衣膠囊少一顆！網酸算計掀論戰

橘色惡魔和小綠綠比愛心！帥弟尷尬

很久沒愛愛…妻突買驗孕棒　男見1反應心痛

更多熱門

相關新聞

2022《電競之王》神預測活動開跑

2022《電競之王》神預測活動開跑

電競之王與泰山霸虎BUFF雙效能量飲料的合作，恰好是將電競文化結合台灣品牌融入玩家生活的最佳方式。也希望BUFF未來能跟著台灣的電競選手們一起征戰世界，在國際上發光發熱，成為代表台灣的能量飲料。

走進畫裡感受藝術經濟學！　邱佩琳邀兩重量級嘉賓分享擇畫契機

走進畫裡感受藝術經濟學！　邱佩琳邀兩重量級嘉賓分享擇畫契機

全聯料理之王線下準決賽　中西軍精彩對決

全聯料理之王線下準決賽　中西軍精彩對決

瀏覽破4億！ETtoday新聞雲2月全台第一

瀏覽破4億！ETtoday新聞雲2月全台第一

「藍白合」終難合

「藍白合」終難合

關鍵字：

卓越新聞獎ETtoday

讀者迴響

熱門新聞

快訊／台鐵今早死傷事故　延誤路段曝

快訊／3:24有感地震　初估3級以上

孩子穿390元夜市衣服被老師酸！媽媽霸氣反擊

朴宰範唱一半：我朋友，很帥！　「大咖台灣男神登台」全場瘋掉

即／東部海域03：25地震！全台有感

吳卓林、房祖名「同父不同命」！

買台南Josh家暴房！屋主轉身見「恐怖彩蛋」

2000元振興津貼發放日期確定　鎮民快備齊2物

凌晨規模5.9地震撼全台　氣象局回應了

張立東1晚撩3正妹！信義區夜店「貼臉熱聊勾環抱」

即／國家警報大響！3:24花蓮外海5.9強震

「男員警坐超商休息」遭偷拍公審！8+9下場臉腫了

勞退金一次領還月領？網曝長輩1選擇變很慘

7-11明起停止免費提供咖啡、鮮食提網

前女友鬧場討分手費　新娘霸氣回

更多

最夯影音

更多
「橘色惡魔」國慶登場！　京都橘高校吹奏部登凱道

「橘色惡魔」國慶登場！　京都橘高校吹奏部登凱道
北一女樂儀旗隊登凱道　無伴奏靜默槍法考驗默契

北一女樂儀旗隊登凱道　無伴奏靜默槍法考驗默契

橘色惡魔國慶完閃電離台　回日本期中考在飯店也K書

橘色惡魔國慶完閃電離台　回日本期中考在飯店也K書

如何打開免洗筷不歪斜？　套子往上一抽完美分解！

如何打開免洗筷不歪斜？　套子往上一抽完美分解！

王瞳看到「30」：是艾成在說想我　含淚露面宣傳...替他完成心願

王瞳看到「30」：是艾成在說想我　含淚露面宣傳...替他完成心願

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面