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社會 社會焦點 保障人權

獨居男2天沒出門…熱心里長帶警破門！　驚見他右腿骨折倒地哀嚎

記者高堂堯、蔡怡萍／南投報導

南投中興新村光華里里長王淑美，發現里內一名獨居88歲符姓老翁已2天都沒有出門，她直覺有異、通報警方協助破門進入屋內查看，果真發現老翁躺在浴室地上痛苦哀嚎，緊急撥打119到場救護送醫，熱心里長也表示，她前一天就覺得怪怪的有來看過，今天直接破門而入，幸好來得及救援老翁。

10月初某日上午，中興新村光華里里長王淑美發現一名里內獨居老人已2天不見人影，深怕他獨自在家中發生意外，立即報案請求警方協助，中興派出所警員曾冠勝獲報後，也馬上趕赴現場，破門而入後發現老翁在浴室跌倒受傷，所幸他意識清楚、不斷喊著「腿很痛」，隨即通報119到現場，並通知老翁家屬至醫院。

▲▼里長與警察救出在家中跌倒骨折的88歲老翁。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲熱心里長發現獨居88歲老翁2日沒出門，通報警察破門，救出在家中跌倒骨折的老翁。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

▲▼里長與警察救出在家中跌倒骨折的88歲老翁。（圖／記者高堂堯翻攝）

警方指出，88歲的符姓老翁，他在浴室洗澡不慎跌倒，致右腿骨折，躺在浴室無法動彈，又剛好因故與女兒吵架，女兒負氣多日未返家探望，才沒第一時間發現；幸好熱心王里長協助報警，加上員警積極協助及聯繫家人，老翁才得以獲救送醫。對員警及里長的協助，老翁及家屬表達深切謝意。

中興分局長洪政崴表示，警察除維護社會治安、交通外，更應擔起主動關懷民眾與救助弱勢的責任，當人民有危險需要協助，警察必義不容辭的伸出援手，期勉所屬警察同仁能夠本著服務的精神，做一位稱職的人民保母；當民眾有發生緊急事態或困難時，可立即向警方請求協助。

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