蔣萬安喊深蹲歪打正著？　陳時中：他提政見都以講笑話為先

▲陳時中今天上午前往北投自強市場掃街拜票。（圖／記者黃國霖攝）

記者呂晏慈／台北報導

國民黨台北市長參選人蔣萬安8日提出，可深蹲20下換一次免費公車搭乘，引發熱烈討論，除了蔣萬安本人，無黨籍台北市長參選人黃珊珊也親自示範深蹲，意外成為北都選戰焦點。對於蔣是否「歪打正著」，民進黨台北市長參選人陳時中11日受訪時主動提起深蹲議題，諷刺蔣說，「他的政見都以講笑話為先吧」，在體育的場合可以深蹲，一般的場合沒有必要。

陳時中今天上午前往北投自強市場掃街拜票，媒體關注，黃珊珊提出若陳不舉辦雙城論壇，就應該寫在政見裡面？陳回應，「常常我對其他候選人對於我們的限制，我覺得言論上都有一些怪異，就好像我也不會要求黃珊珊說，如果她不辦深蹲要寫在政見裡面」，主動提起深蹲話題。

媒體並詢問，近期蔣萬安陣營喊出集中選票訴求，是否代表擔憂棄保效應發生？陳時中表示，相信蔣萬安自己做的民調或內部資料很清楚，他們選票分散的很厲害，所以不斷地在呼喊、訴求團結。

另對於國民黨籍的高雄市前市長韓國瑜計畫來台北輔選，韓將是「毒藥」還是「補藥」？陳時中說，韓市長還是有他一定的吸引力，他來台北參加競選活動，我想大家都是一個良性競爭。