表面有話聊…「卻超難交心」星座名單！網看哭：原來是我難搞

▲你也是建立信任關係需要很長時間的星座嗎？（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者李佳蓉／綜合報導

在你身邊也有明明認識很久，卻自認不太了解的朋友嗎？占星YouTuber《安德魯的賤聲房》點名6個星座，天生屬於表面熱絡但難交心，性格使他們自帶保護殼或是需要經過長時間相處才能建立信任關係。有網友驚見自己上榜，無奈，「難怪我一直覺得自己沒啥知心好友，原來是我難搞」。

心像海底針，超難交心的星座名單，除了參考太陽星座外，也要留意代表隱藏情緒的月亮星座：

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1.雙子座

認識雙子座的人都認為他好相處、沒距離，幽默風趣又擅長以開玩笑拉近大家距離，但事實上自帶保護殼的他，朋友很多但能交心的沒幾個，不難發現他總是能侃侃而談卻鮮少分享個人私事。

無論是面對友情或愛情，雙子座都頗敏感，可能是善變的個性使他不相信世上有永恆的感情，也因此防備心較強。旁人認為他好靠近，其實只是他表現出來的客套、表層的一面；因為比較難相信別人，因此要走進他的心得花很長時間。

2.天蠍座

具有洞悉人性特質的天蠍座，在面對新的感情或友誼，初期都會先抱持懷疑態度，雖然內心渴望有人懂他、渴望情感的連結，但偏偏自己「愛操煩」想得多想得遠，在處理情感時需要長時間觀察且小心翼翼，再決定是否要相信對方，要取得他的信任不是件簡單事。

天蠍座不太會假裝，遇到不熟或不想接觸的人，會硬撐出不自然的微笑，外人很容易看穿。和他相處必須很有耐心，一開始面對排山倒海而來的問題與質疑，需要一步步闖關成功才能獲取他的信任。不過，一旦天蠍座認定一個人，付出可是無極限的，對朋友相當有義氣，對另一半更是寵上天。

3.巨蟹座、水瓶座

這兩星座給人親切、隨和的感覺，事實上只是出於善意的禮貌，若與他互動良好，也能得到他們相同的回應。但兩人最大的不同，在於巨蟹座會照顧別人的心情，只為了不想讓場面太難堪而妥協；至於水瓶座則是不強求，無論是看待友情或愛情都很隨緣，會傾聽自己內在聲音跟著心意走，心中會明確拉出一條線「覺得你跟我不同國就少接觸」。

相同的是，兩星座都善於隱藏自己的情緒，巨蟹座害怕別人知道自己最真實的想法而給予不好評價；水瓶座則認為任何不愉快自己都有辦法消化，會躲起來自己療傷。屬於會有很多點頭之交，不過真正要走入他們內心的人絕對少之又少的類型。

4.處女座、摩羯座

屬於英雄惜英雄的類型，在職場上社交手腕很厲害，是一種表面的客套，任何虛情假意都難逃他們法眼，非常善於觀察、極具洞察力。兩星座在情感上不想浪費太多時間勉強、委屈自己，也討厭無謂的交際，面對不同的人會有各自的應對方式。

兩星座很難與他人建立信任關係，交出真心需要一段時間，情感方面則是重質不重量，朋友多沒用，真心的有幾個就夠了，不喜歡複雜的人際關係，只將寶貴時間花在重要的人身上，他們的感情絕對禁得起時間考驗，必須一起歷經困難產生革命情感，他才會對你打開心房。

雖然表面上看似難以快速交心，不過卻是相當有品質，就像蓋房子般地基打得穩才牢靠，層層把關以確保每個人都是真心的。

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