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熊貓之戀！男女外送員「偶遇聊天到結婚生子」　2萬人感動：真愛

我們想讓你知道…熊貓之戀！男女外送員「偶遇聊天到結婚生子」　萬人感動：我也要外送遇真愛

原PO因為跑外送跑出一段戀情，圖為2人穿外送制服合照。（圖／翻攝《爆廢公社公開版》，下同）

▲原PO因為跑外送跑出一段戀情，圖為2人穿外送制服合照。（圖／翻攝《爆廢公社公開版》，下同）

圖文／CTWANT

近日一位網友表示，他在去年5月跑外送認識一名同樣是外送員的女子，2人偶爾相遇就會聊聊天，之後熟識後出來約會，後來他們決定交往，最後2人結婚生子。讓網友看了直呼「我要去跑外送了」。

原PO近日在臉書社團《爆廢公社公開版》發文說，他因為跑外送和女子相遇，「在路上偶爾會相遇，偶爾聊天，漸漸的對對方產生了好奇心，一開始也沒有過度的互動，但是會觀察對方有沒有出現，後來有一段時間消失，原來對方有事，所以沒有出來跑單，等到對方出現的時候，很好奇的跑去詢問對方。」

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原PO和女子登記結婚。

▲原PO和女子登記結婚。

2人聊著聊著感情漸漸升溫，原PO說，「開始互相觀察覺得都還不錯，最終決定在一起，兩個人觀念大致相同，做事情的方法也差不多，生活狀態也是，慢慢的發現開始產生了相依相愛。」原PO表示，他們捨棄繁瑣的結婚程序，只有登記結婚，「不完美的兩人變成最完美的一對。」從原PO貼出的照片中可見，他們還有了可愛的兒子，全家過著幸福的生活。

原PO的兒子。

▲原PO的兒子。

此文曝光後，超過2萬人按讚，網友紛紛留言「看來我要去跑外送了」、「勵志！我也要來去送餐遇真愛」、「給這對滿滿的祝福，倒吃甘蔗的甜蜜」、「這樣也能在一起，緣分真的很奇妙」、「會遇見就是會遇見，要幸福哦」、「熊貓之戀。2個穿制服那張好有感覺，祝白頭到老，恭喜」、「讚喔，這個故事一定是上天的安排。結婚就是簡單登記就好，把錢省下來做更有意義的事情。」

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