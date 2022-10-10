中國外交部回應「俄軍轟炸烏克蘭」：中方願為局勢緩和發揮作用

▲烏克蘭遭到俄軍無差別轟炸。（圖／路透）

記者林彥臣／綜合報導

俄羅斯在克里米亞大橋發生爆炸事件後，對烏克蘭全國各地實施無差別飛彈轟炸。對此中國外交部在例行記者會上，被媒體問到相關問題時，呼籲局勢能夠盡怪和緩，中方也願意會緩和局勢發揮作用。

《路透社》在中國外交部例行記者會提問指出，烏克蘭首都基輔等多個城市發生強烈爆炸，這顯然是俄羅斯的報復行動。此前，俄羅斯總統普丁宣稱克里米亞大橋爆炸事件系恐怖襲擊。中方對此有何評論？

外交部發言人毛寧回應表示，「我們注意到有關報導。希望局勢能夠盡快得到緩和。」

《路透社》提問指出，剛才說中方希望局勢盡快得到緩和。中方對於當前烏克蘭局勢真的感到擔憂嗎？尤其是今天烏克蘭多地發生了爆炸。

毛寧指出，「中方已經多次重申在烏克蘭問題上的立場。我們始終主張各國主權和領土完整都應該得到尊重，聯合國憲章宗旨和原則都應該得到遵守，各國合理安全關切都應該得到重視，一切有利於和平解決危機的努力都應該得到支持。」

▲中國大陸外交部發言人毛寧。（圖／CFP）



毛寧回應指出，「我們希望各方能夠通過對話協商妥善解決分歧。中方也願意繼續為推動局勢緩和發揮建設性作用」。

《路透社》提問指出，剛才說中方希望各方為推動局勢緩和發揮建設性作用。中方是否認為今天烏克蘭多地發生的一系列爆炸事件是俄羅斯為緩和局勢採取的建設性舉措？

毛寧表示，「我剛剛已經表明中方在烏克蘭問題上的立場，重要的是各方堅持對話談判的方向，共同推動局勢緩和」。

路透社提問，「中方是否就近期烏克蘭局勢升級同俄烏保持著溝通？」

毛寧說，「中方同各方都保持著溝通。我們願意為推動局勢緩和發揮建設性作用。」

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