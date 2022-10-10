俄羅斯發射導航衛星　挑戰美國GPS霸主地位

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???????? One more visual of Russia launched Soyuz-2.1b rocket



Is it a rocket or sperm? pic.twitter.com/kd5eHz6ri5 — OsintTv (@OsintTv) October 10, 2022

文／中央社

俄羅斯國際傳真社（Interfax）援引國防部說法報導，俄國當局今天在北部太空發射場成功發射搭載格洛納斯-K（Glonass-K）衛星導航系統的聯合號-2.1b火箭（Soyuz-2.1b）。

俄國國防部指出，「太空部隊戰鬥人員…成功發射搭載格洛納斯-K衛星導航系統的聯合號-2.1b中型運載火箭。」

▲俄國當局在北部太空發射場成功發射搭載格洛納斯-K（Glonass-K）衛星導航系統的聯合號-2.1b火箭（Soyuz-2.1b）。（圖／翻攝自twitter／@nkknspace）



路透社報導，搭載格洛納斯-K系統的火箭在莫斯科以北約800公里的普列塞茨克太空發射場（Plesetsk Cosmodrome）升空。

格洛納斯-K衛星導航系統是俄國格洛納斯無線電導航系統的一部分。在過去20年裡，莫斯科投入了數十億美元開發格洛納斯系統，目標就是要挑戰目前居於主導地位的美國全球衛星定位系統（GPS）。

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