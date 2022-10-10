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三星基輔辦公室「落地窗炸到粉碎」　德國領事館也遭殃

▲▼ 烏克蘭首都基輔10日發生一連串爆炸事件。（圖／路透）

▲ 烏克蘭首都基輔10日發生一連串爆炸事件。（圖／路透）

中央社

烏克蘭至少10個城市今天遭到俄軍飛彈攻擊。在首都基輔，毗鄰主要火車站的南韓三星電子廠辦公大樓遭到波及，冒出濃濃黑煙；德國領事館所在的建築物也在這波攻擊中受損。

紐約時報報導，韓國三星電子在烏克蘭的辦事處在俄軍轟炸波及下嚴重受損，許多落地窗被炸到粉碎，大樓外觀也燒得一片焦黑。據報導，俄軍這波攻勢是自戰爭初期迄今，針對平民和關鍵基礎設施的最廣泛攻擊。

根據德國外交部，柏林駐基輔領事館所在的建築物也遭俄軍飛彈擊中。自戰爭爆發以來，該領事館一直無人使用。

德國國防部長蘭布雷特（Christine Lambrecht）重申，預計很快就會向烏國提供第1組先進的IRIS-T防空系統，並於明年再提供3組，以協助烏方抵禦無人機攻擊。

針對這波最新攻勢，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）表示，克里米亞橋（Crimean bridge）8日遭到攻擊後，烏克蘭「實際上已將自己置於與國際恐怖組織相同的層次上」。為因應烏方行動，俄國使用「遠程、高精度武器」，針對「烏克蘭的能源、軍事指揮和通訊設施」進行大規模攻擊。

蒲亭還說：「如果還有人企圖在我們的領土上發動恐怖攻擊，俄羅斯將採取強硬措施，我們的回應行動規模將與敵人對俄羅斯聯邦構成的威脅程度相襯。所有人都不應對此再有任何懷疑。」

另一方面，摩爾多瓦今天宣布，由於俄羅斯巡弋飛彈先飛越其領空，再擊中烏克蘭，當局為此召見莫斯科大使，要求提供解釋。

摩國外交部長波皮斯庫（Nicu Popescu）在推特發文稱：「今天早上，黑海的俄羅斯軍艦向烏克蘭發射3枚巡弋飛彈，它們飛越摩爾多瓦領空。我已下令召見俄羅斯大使，並要求對方解釋。」

英國外交大臣柯維立（James Cleverly）今天也批評，俄羅斯對烏克蘭首都基輔和其他數個城市的飛彈攻擊「不可接受」。

柯維立在推文中批評：「此舉只會展現（俄羅斯總統）蒲亭的弱點、而非強項。」

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