秋季限定！新北「臺灣欒樹」盛開　金黃色花海正吸睛

▲秋季限定！中和四號公園「臺灣欒樹」盛開。（圖／新北市景觀處提供，下同）

記者郭世賢／基隆報導

天氣漸漸轉涼，秋季限定的「欒樹」美景開始換新妝，從獨特的綠系風光變身金黃、粉橘、艷紅，在湛藍天空的襯托下營造出繽紛景緻，每種顏色都亮眼迷人。新北市政府景觀處推薦新北市林口、三峽、樹林、八里、新店、新莊、蘆洲及三重等街道上，不少地方已搶先開出金黃色的花，民眾可在公園街道，欣賞秋季限定金黃花海。

景觀處長林俊德表示，臺灣欒樹，又稱四季樹、四色樹、苦楝舅或臺灣金雨樹等，為臺灣原生種植物，春夏秋冬各有特色，樹型開展優雅，葉果均美且富於季節變化，是臺灣特有樹種，盛夏時滿樹青翠欲滴，至9至10月間開黃花，滿株綠葉到開花，顏色由綠轉金黃，11至12月間結果時又轉為紅褐色，最後至蒴果乾枯轉為褐色而掉落，歷經四色，故有「四色樹」之稱。

▲新莊體育場復興路段樹型優美「臺灣欒樹」。

此外，臺灣欒樹有耐污染的特性，加上豐富的四季變化、樹型優美，例如林口扶輪公園、文化二路、忠孝路、仁愛路等路段和三峽大義路及北大附近、樹林區柑園露營區、八里區左岸自行車道、蘆洲的大地兒童公園、柳堤公園及彩虹兒童公園、中和的四號公園、新莊體育場復興路段、新店安和公園及三重區環河北路、三張街等五色鑾華繽紛美景。

林俊德說，臺灣欒樹果實成熟時，樹上出現紅色的紅姬緣椿象，牠們只會吸食欒樹的汁液，對樹木無害也對人體無害，不需要噴藥驅除，請民眾不必擔心。想要獲得最新賞花資訊，歡迎民眾在臉書搜尋「賞花快報」粉專點讚追蹤，即可隨時欣賞境內最即時的花況。

▲八里左岸自行車道二旁盛開「臺灣欒樹」。

▲林口區扶輪公園欣賞秋季限定金黃花海。

▲新店溪園路段漫步在城市間欣賞生機勃勃「臺灣欒樹」。

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