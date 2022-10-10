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最美月曆來了！林務局2023「小千之森」限時不限量開賣中

▲林務局每年推出的年曆總引起搶購熱潮。（圖／林務局提供）

▲林務局每年推出的文青年曆總引起搶購熱潮。（圖／林務局提供）

記者楊惠琪／台北報導

每年一推出就造成搶購熱潮的林務局月曆又來了，2023年以《小千之森》為主題，邀請大家走進森林的微觀世界，以微距視野觀察自然生態與各種將細節「放大」的小生靈，即刻起至10月21日24時止，包含月曆、桌曆及筆記本等，開放線上預購，限時不限量。

近幾年林務局與種籽設計攜手，把政府部門印製的公關品月曆，從壯麗山河照片變成文青手繪風格，兼顧環境保育與美感設計，每年一推出總掀起搶購熱潮，年年銷售逾萬份，還養了一批「林粉」，林務局的出版品變成「文青品牌」。

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▲林務局每年推出的年曆總引起搶購熱潮。（圖／林務局提供）

▲林務局出版的年曆以手繪風格，吸引民眾收藏。（圖／林務局提供）

農委會林務局2023年《小千之森》月曆，仍是由局長林華慶親自發想，介紹森林裡的微小生物，從真菌、苔蘚、蕨類、地底角落的暗黑生物、溪床的魚蝦、枝椏間的小小鳥，到顯微鏡下的花粉、孢子，介紹這些生物的特性與棲息環境，以及複雜又規律的生態關聯。

林務局指出，《小千之森》月曆長75公分、寬52公分，使用FSC認證紙張印製，每份售價300元；桌曆則順應許多使用者建議，在桌曆卡背面加入記事欄位，底座以國產柳杉製作，每份售價300元；筆記本則以手繪插圖介紹蕨類的孢子、蕨葉葉形與分裂程度等多元樣貌，也保留觀察頁及空白頁，可隨手記錄在野地觀察大自然的樣貌，每本售價200元。

預購活動即日起至10月21日24時止，實體與線上預購通路包含：國家書店、五南文化廣場、日光山森林茶書苑，以及由全台各地多家獨立書店共組的「友善書業合作社」，各品項預購皆「不限量」，預購期間訂購，成品預計12月中旬出貨。

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