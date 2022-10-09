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鳥鳥NG照先別刪！　林務局募集「拍失敗鳥照片」

▲林務局徵求拍失敗的NG鳥照片，獲得熱烈迴響。（圖／翻攝自Facebook／林務局）

▲林務局徵求拍失敗的NG鳥照片，獲得熱烈迴響。（圖／翻攝自Facebook／林務局）

記者楊惠琪／台北報導

許多攝影愛好者喜歡拍鳥類，但要捕捉敏捷的鳥類照片可不容易，目前正值度冬水鳥陸續飛抵、過境台灣時節，10月更有灰面鵟鷹大量過境，不少鳥類攝影愛好者嚴陣以待，農委會林務局近日推出「那些年，我們一起拍失敗的鳥鳥」活動，徵求拍失敗的NG鳥類照片，參加者有機會獲得賞鳥望遠鏡等獎品。

林務局指出，台灣多樣的自然環境，鳥種豐富、全年均可欣賞；每年更有冬候鳥、夏候鳥無縫接軌，目前正值度冬水鳥陸續飛抵、過境台灣，10月更有灰面鵟鷹大量過境，但很多鳥類攝影愛好者，可能站在樹叢裡站了許久，只拍到小剪尾的小短尾，而且還是失焦的，不過，失敗的鳥照片，往往具有「散播歡樂散播愛」的效果，歡迎民眾把拍壞的鳥照片和大家分享。

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▲林務局徵求拍失敗的NG鳥照片，獲得熱烈迴響。（圖／翻攝自Facebook／林務局）

▲不少網友在臉書分享自行拍攝的鳥鳥NG照，搭配逗趣圖說，吸引點閱。（圖／翻攝自Facebook／林務局）

林務局在臉書IG同步發起「那些年，我們一起拍失敗的鳥鳥」徵件活動，即日起至11月16日在臉書、IG發布個人所拍攝的失敗鳥照片，就有機會獲得鴻宇光學Nikon賞鳥望遠鏡、Fuumas Puzzle立體可動木質拼圖、臺灣藍鵲手開傘、黑面琵鷺磁鐵等獎品，將於11月18日公布25名得獎名單。

林務局的失敗照徵件活動引發廣大迴響，不少網友在臉書分享自己的鳥鳥NG照，有許多都是來不及捕捉的失焦照，還有按下快門剎那，鳥兒突然甩毛變成螺旋狀，搭配逗趣圖說，讓不少網友直呼：「看了好療癒」。

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