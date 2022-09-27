防森林大火釀災　林務局災防告警細胞廣播服務上線

▲防森林大火釀災，林務局災防告警細胞廣播服務正式上線。（圖／林務局提供）

記者楊惠琪／台北報導

每年十月起至隔年四月梅雨季節來臨前，正是中南部乾燥季節，也是森林火災的好發期，農委會林務局今（27日）宣布啟用森林大火災防告警細胞廣播服務系統，只要山區連月沒下雨，森林底層達一定乾燥程度時，進入該山區民眾就會收到細胞簡訊，提醒民眾謹慎小心，勿釀森林大火。

林務局副局長廖一光說，臺灣位處季風氣候區，受到盛行季風的交替、地形的阻隔，每年十月起至隔年四月梅雨季節來臨前，都是森林火警的危險期，林務局已在全台各山區設置測站，只要山區有一、二個月沒降雨，林下底層達一定乾燥程度，就會啟動告警系統，呼籲民眾收到簡訊時，避免任何引火行為，「不」燃燒雜草、「不」亂丟菸蒂、「不」隨地焚燒垃圾等，避免森林火災發生。

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據林務局統計，2017至2021年間，台灣每年平均發生58.4起森林火災，平均森林被害面積約40.14公頃，致救災人員疲於奔命及造成森林資源損失，而釀火主因研判有高達97%都是人為因素所引起。

林務局提醒，依據《森林法》第34條規定，在森林區域及森林保護區內，除非經過許可，不得有引火行為，違反規定者，最高可處60萬元罰鍰；至於放火燒毀他人之森林者，可處3年以上10年以下有期徒刑，並須負民事賠償責任。此外，為鼓勵民眾共同防範森林火災，舉發燒毀國、公有林者，經查獲犯罪行為人，將致贈舉發人每案10萬元以下破案獎金，若情節重大，得提高至新台幣100萬元；而最先通報森林火災發生者，則發給5千元以下獎金或獎狀。國人若發現森林火災，可撥打免費電話0800-000930。