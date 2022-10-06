韓國瑜年曆稱霸網購平台！　本人加碼「限量彩蛋100名」粉絲嗨翻

▲「韓先生2023年曆」100本藏有韓國瑜簽名。（圖／翻攝自Facebook／韓國瑜，下同）

記者詹宜庭／台北報導

前高雄市長韓國瑜日前推出「韓先生2023年曆」，開放預購不到1天的時間，就登上兩大網購平台的銷售冠軍；5日他再公告會加碼驚喜，將有100名幸運兒可以得到他的親筆簽名。

韓國瑜5日透過臉書發文表示，為了感謝大家的支持，他特別準備小彩蛋，就是在預購的年曆中，藏了100份的親筆簽名，「如果你就是那位幸運抽中的好朋友，記得在拿到年曆之後PO上來跟我分享。」

從韓國瑜發出的照片可見，他埋頭簽名的樣子，文中更強調「雖然簽到手痠仍舊不敢馬虎，只希望拿到的人都可以開心，最後也祝大家接下來跟明（2023）年都能事事順心、闔家平安。」韓國瑜表示，學生時期都沒有考過第一名，沒想到65歲還能成為榜上冠軍，現在於年曆中加入彩蛋，感謝民眾支持。

此貼文一出，立馬吸引千名網友點讚與分享，有網友留言說，「從今天開始我要每天祈禱，希望我是那位幸運者」、「早上momo一度顯示缺貨！現在已經補貨到！賣這麼好喔」、「我又要擔心了，真怕我不是那1%的幸運兒！上帝、媽祖、菩薩……八方神佛啊，求祢們賜給我好運！」、「封面很帥啊，有中年男子成熟味」。