打過1劑疫苗！8歲女童確診3周「紅疹紅眼」　懷疑MIS-C收住加護病房

記者嚴云岑／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（10）日公布新增133例中重症個案，其中有一名為8歲女童，確診21天後出現發燒、全身紅疹、紅眼、嘴唇脫皮等症狀，9/24懷疑MIS-C收住加護病房，所幸經治療後病況改善，已於10月5日出院。

國內新增32,068例本土個案，共7縣市病例破千，其中以新北市增加6162例最多，台中市、桃園市、台北市、高雄市通報病例數也逾3千例。指揮中心發言人莊人祥表示，昨日新增病例數較昨天少1萬2389例，減少27.9%；較上週一少了1309例，減少3.9%。

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莊人祥表示，今日新增的特殊重症個案為8歲女童，無慢性病史，曾接種1劑疫苗，8/30確診、9/20起有發燒、紅疹、紅眼、嘴唇脫皮、腹瀉等症狀，9/24就醫懷疑MIS-C收住加護病房，檢查發現有血壓偏低、心包膜積水、冠狀動脈發炎等症狀，所幸經給予免疫球蛋白與藥物治療後病況改善，已於9/30轉出加護病房、10/5出院。

根據統計，截至今日兒童中重症共241例，以MIS-C 156例最多，其餘包括32例腦炎、25例肺炎、2例心肌炎、11例哮吼、8例家中死亡、4例共病。重症個案中已有35人死亡。

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