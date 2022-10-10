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「高端戰士」赴日有解！靠4招也能去　符合1條件還可省3500

▲▼日本旅遊，日本出境，商務客，商務旅客，親子旅遊，家庭旅遊，自助旅行，FIT，自助旅遊，爆買，機場報到，托運行李，成田機場，成田國際機場，海外旅客，海外觀光客，外國遊客，自助行。（圖／記者蔡玟君攝）

▲日本將於10/11開放海外旅客個人自由行。（圖／記者蔡玟君攝）

記者楊晏琳／整理報導

日本將於明（11日）開放海外旅客個人自由行、重啟入境免簽證措施，只要旅客接種滿3劑日本認可疫苗，就可以入境；不過日本認證疫苗名單未見高端，令不少民眾哀號連連。《東森新媒體ETtoday》整理4招解套方法，「高端戰士」也能選擇適合自己的赴日方案。

花3500做PCR也可衝日本

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日本目前認證的疫苗包含BNT、AZ、莫德納、嬌生、Novavax與印度的Covaxin疫苗，不包含台灣的高端。民眾若未符合日本疫苗條件，可以出國前72小時PCR陰性證明代替，但這也將增添一筆至少3500元的PCR費用，急件費用更要4500元。

只打1劑高端還有救！趕快預約第4劑

不想花3500做PCR的人也有解。日本台灣交流協會表示，如果前3劑只有任一劑不符規定（例如高端），那第4劑只要打符合日本規定的疫苗即可，無須再花3500的PCR費用；換句話說，4劑內只要有3劑符合規定就能入境。

7大族群可選擇施打莫德納（含次世代疫苗）、BNT、高端、Novavax疫苗作為第四劑：

1. 65歲以上長者。
2. 長照機構住民。
3. 18歲以上免疫不全及免疫力低下者。
4. 醫事人員。
5. 機場港埠、居家檢疫相關工作人員及航空機組員/船員、機構與社福照護系統相關工作人員。
6. 50至64歲成人。
7. 18歲以上因外交、公務、洽商等工作需求需出國者。

※10/11起，開放18歲以上民眾接種「莫德納次世代雙價疫苗」作為第2次追加劑（第四劑），接種時間建議與第1次追加劑（第三劑）間隔12週（84天）以上。

指揮中心發言人莊人祥表示，18歲以上開放接種第4劑的「只有莫德納次世代疫苗」，其他品牌疫苗還有待專家會議討論，目前尚未開放。

▲▼10/5擴大納入18-49歲民眾接種次世代疫苗。（圖／指揮中心提供）

補打第5劑多等3個月

前三劑中有兩劑是高端，如「高端＋高端＋莫德納」組合的民眾，即便接種第4劑，也無法滿足日本須打滿3劑認可疫苗的條件；因此第4、5劑皆須改打其他品牌。

雖然目前已開放莫德納次世代疫苗作為第5劑，但仍須與第4劑間隔12週（84天）以上，民眾即使搭上10/11第一波接種潮，還是得多等3個月，才能滿足條件。

等待日本全面解封

若不想花3500做PCR，也不想施打疫苗，就只能將行程往後延、等待日本全面解封。時常前往日本旅遊的台大感染科前醫師林氏璧表示，日本之後絕對有可能也不管旅客有沒有打三劑疫苗，「現在全世界沒什麼國家在看打疫苗了，幾乎張開雙臂迎接你。」

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