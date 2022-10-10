蔡英文4千多字國慶演說　喊「台灣」46次、僅提3次中華民國

▲總統蔡英文國慶演說。（圖／記者周宸亘攝）

記者皮心瑀、陶本和、呂晏慈／台北報導

中華民國111國慶大典登場，總統蔡英文發表國慶演說，全文約4500多字，文稿當中提到台灣48次，但最後談話時有2次改以「我們」代稱，因此台灣共被提及46次；另中華民國台灣3次、中華民國3次。蔡英文此次拋出「四大韌性」，包括經濟產業、社會安全網、民主自由體制、國防戰力，強調現階段的目標，就是成為一個更強韌的國家。

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蔡英文首先提到，「今天是中華民國111年的國慶，也是中華民國立足台灣以來的第七十三個國慶日」，而在最後喊話「中華民國加油」，便再未提到中華民國四字。

而蔡英文於2019年曾提出「中華民國台灣」的概念，這回在國慶演說則出現3次，分別為「把中華民國台灣打造成為一個更強韌的國家，就是現階段國家發展最重要的目標」、「中華民國台灣，已經成為世界民主自由的重要象徵」，另在談到台海和平時，也特別指出「北京當局日益升高的軍事恫嚇、外交打壓、貿易阻撓，以及試圖消滅中華民國台灣主權的作為，已經威脅到台海及區域和平穩定的現狀。」

蔡英文的演說內容中，談到國內疫情衝擊、半導體、國防、兩岸、經濟、外交，都以「台灣」稱呼，全文共提到46次，最後也喊，「大聲的說出『我是台灣人』，是一種光榮，也是一種驕傲。」