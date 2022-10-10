手機就是悠遊卡加值機　北市27萬張數位學生證儲值更便利

▲台北市數位學生證儲值更便利，手機就是加值機。（圖／台北市教育局提供）

記者楊惠琪／台北報導

因應悠遊卡公司更新悠遊付app，新增「悠遊卡加值機」功能，台北市27萬張數位學生證悠遊卡，即日起均可透過手機完成加值服務，不再需要到超商或捷運站的加值機進行儲值，提供學生更便利的通勤與消費功能，也不用擔心餘額不足的窘境。

台北市教育局資訊教育科長陳秉熙指出，以往要為數位學生證悠遊卡進行加值，都只能持卡至超商或是捷運站的加值機進行儲值，有時遇到餘額不足時，身上又剛好沒有帶足現金，就無法在第一時間加值卡片，配合悠遊卡公司推出新服務，也提供「手機靠卡加值」與「自動加值」兩種新型態數位學生證加值功能。

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▲台北市數位學生證新增「手機靠卡加值」、「自動加值」功能，儲值更便利。（圖／台北市教育局提供）

陳秉熙表示，使用「手機靠卡加值」服務時，家長只需開啟悠遊付APP「悠遊卡加值機」功能，靠卡即可快速完成加值；「自動加值」服務，則讓家長可以透過悠遊付APP綁定孩子的數位學生證，每月設定儲值上限，如果孩子消費當下餘額不足，系統將會自動幫數位學生證加值，家長不用在孩子身邊亦可完成遠距加值。

北市教育局長曾燦金說，新型態的加值服務，讓家長的手機成為孩子悠遊卡的加值機，不必怕忘記給孩子零用錢，只需要手機一指登入即可輕鬆完成悠遊卡加值，也可即時查詢卡片消費紀錄，讓家長即時掌握孩子的零用錢花費用途，而在疫情當下，多使用無現金交易，更可降低接觸傳染風險。