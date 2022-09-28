北市與加拿大高貴林簽署教育MOU　推動兩地師生國際交流

▲北市教育局與加拿大高貴林教育局簽訂教育合作MOU。（圖／北市教育局提供）

記者楊惠琪／台北報導

台北市政府教育局今（28日）宣布，與加拿大高貴林教育局簽訂教育交流MOU，兩地將推動交換學生、締結姊妹校、師資培訓等跨國交流合作，從112學年度開始，國際交換學生計畫，除了美國、與原本加拿大卑詩省坎貝爾河市外，也新增高貴林市，每年將甄選25名學生出國交流。



台北市教育局長曾燦金表示，北市從2018年推動「台北在地遊學」及設置媒合中心，來台北體驗遊學課程學生，從每年約5000名增加至2019年1萬6265名，2019年擴大補助9049名師生赴海外實地交流；近2年雖然 COVID-19疫情肆虐，無法進行國際間移動，但國際學習並未停止，包括多元化的線上交流模式，今年7月頒布「台北市國際教育白皮書PLUS」，持續推廣國際教育交流。

高貴林教育局長Patricia Gartland表示，高貴林教育局是卑詩省教育部評選為全省最佳學區之一，多為新科技學校，提供現代化設施並連接全球，其中有8間中學提供國際學生就讀，未來將與台北市合作，提供師資培訓交流，希望藉由此次簽訂MOU，增進雙方國際視野，促進更多交流。

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北市教育局指出，從2016年起，已與加拿大多倫多教育局、日本東京都及青森縣教育委員會、澳洲昆士蘭州黃金海岸市教育推廣局、德國雷根斯堡大學等多國合作簽署MOU，今年再新增高貴林市教育局。