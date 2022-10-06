國慶寶寶出示證件免費！北市社教機構雙十連假好康名單曝

▲兒童新樂園推雙十優惠，國慶寶寶出示證件就可免費兌換一日樂FUN券1張。（圖／北市教育局提供）

記者許敏溶／台北報導

為期三天的國慶連假即將到來，台北市社教機構今（6日）宣布推出各種優惠活動，包括台北天文館在國慶日當天展示場免費參觀，北市動物園則優待雙十國慶出生民眾，在國慶日當天憑證免費入園，台北兒童新樂園則在國慶連假期間，國慶寶寶出示證件就可免費兌換一日樂FUN券1張，青發家教中心在國慶日當天，直排輪場門票一律為「優待票」，還有兩檔展覽開放免費參觀。

本週六（8日）起到下週一（10日）是為期三天的國慶連假，台北市教育局也在今（6日）公布，國慶連假期間，包括青發家教中心、動物園、台北兒童新樂園等台北市社教機構，將推出各種國慶連假優惠活動。

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▲台北天文館在國慶日當天展示場免費參觀。（圖／北市教育局提供）

教育局表示，凡是10月10日出生民眾，在國慶日當天，憑證明文件可免費進入台北動物園；台北天文館除了國慶日當天展示場免費參觀，「宇宙航海王-水漾星球」特展至10月10日結束，在國慶連假期間加碼推出「闖關送繪本」活動，每日前100位參觀特展的12歲以下小朋友，領取並完成闖關單，即可獲得「諾亞與來自外星球的鯨魚」精美故事繪本，歡迎闔家蒞臨參觀。

台北市兒童新樂園在三天國慶連假期間，「國慶寶寶」出示身份證件即可免費兌換一日樂FUN券1張，10月壽星出示身份證件購買一日樂FUN券只要100元，且國慶連假期間10月壽星專屬「獅子寶寶✕寶貝叢林歷險館」入場只要10元；而為歡慶國慶，三天國慶假日期間，「一日樂FUN券」不分成人或孩童，原價200元的票價通通一律150元。

▲▼青發家教中心的《多肉和那些療癒我的》、《你的色水》兩檔展覽，開放免費參觀。（圖／北市教育局提供）

此外，青少年發展處暨家庭教育中心（青發家教中心）在國慶日當天，直排輪場門票一律以「優待票」優惠入場（70元/人），該中心1樓圓形展區及5樓藝文沙龍展出《多肉和那些療癒我的》以及《你的色水》兩檔精彩展覽，也開放免費參觀。

