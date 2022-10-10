快訊／蔡英文「台灣會挑起自我防衛責任」：不會坐等命運被決定

▲總統蔡英文國慶演說。（圖／記者周宸亘攝）



記者陶本和、呂晏慈／台北報導

總統蔡英文10日於雙十國慶大會發表國慶談話時表示，台灣這幾年加速推動國防改革，國防預算也逐年增加，用行動告訴全世界，「台灣會挑起自我防衛的責任，我們不會坐等命運被決定，我們也會和盟友共同維護區域的安全及穩定」。

蔡英文表示，這幾年來，為了強化國防戰力與韌性，台灣加速推動國防改革，國防預算也逐年增加，用行動告訴全世界，「台灣會挑起自我防衛的責任，我們不會坐等命運被決定，我們也會和盟友共同維護區域的安全及穩定」。

蔡英文說，台灣加速量產各式精準飛彈，以及海軍、海巡高效能艦艇；此外，也積極籌獲各類小型、高機動性的精準打擊武器，來建構完整的不對稱戰力，確保台灣足以應對外在的軍事威脅。

蔡英文強調，這幾年，國機國造、國艦國造都有具體成果，潛艦國造也如期推動當中，兩週前，台灣第一艘自主研發建造、萬噸級的「玉山軍艦」，正式交艦；還有稍早衝場的勇鷹號新式高教機，都是努力的成果，「謝謝全體國軍弟兄姊妹，跟我一起克服萬難，交出這張得之不易的國防自主成績單」。

蔡英文說，為了落實全民防衛，我們成立「全民防衛動員署」，強化戰訓量能，透過精進後備教召訓練，讓後備軍人能使用跟現役軍人相近的武器裝備，提升後備戰力。

蔡英文指出，建構能有效應對現代戰爭需求的國軍，以及建立軍民整合的全面防衛動員能力，都刻不容緩，必須確保，無論是平時救災，或者戰時動員，各項韌性的整備、各種物資和人員，都能準確、即時到位。

蔡英文認為，最重要的，是必須凝聚民心士氣，強化全民的防衛意識，「守土衛國」從來都不只是軍人的事；每一位國民，都是國家的守護者。她說，這段時間，看到許多朋友，有年輕爸媽、有上了年紀的阿公、阿嬤，也有許多沒有服役經驗的學生，不分年齡、性別，自發性參加民間的課程，學習社區防衛、急救照護以及資訊辨識，這正是「守土衛國，你我同行」的最佳詮釋。