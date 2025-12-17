唐綺陽嘆2025「沒人好過」　預告2026運勢：很嗨的年

▲唐綺陽預告2026將是「很嗨的年」。（圖／攝影中心攝）

記者柯沛辰／綜合報導

「國師」唐綺陽在臉書發文表示，今年2025年受到五星移位劇烈影響，許多人的生活「地動天搖」、親近的人變了、離開了，以為能成之事也化為烏有，「想必沒人好過」，幸好今年已經過去，2026將是「很嗨的年」。

唐綺陽指出，再過半個月，大家就一腳跨進了2026年，時間快得不可思議。回顧2025的五星移位，天、海、冥形成的小三角，改寫所有人的命運，土海連袂進牡羊又回雙魚，也昭示著氛圍丕變，令人七葷八素。

在這一連串的變動中，「親近的人變了、離開了，不能再寄託了，以為能成之事也化為烏有，更有人事業、名聲風雲變色，充分展現，人生不由自己掌控的無奈...想必沒人好過...」所幸今年即將過去，我們還能展望2026，迎接下一個「很嗨的年」。

唐綺陽預告，2026年有別於「2025年的悶與暗中破壞」，火象能量將迥異水象，會有嗨起來、狂起來、嗆出來的力道，能量也鼓勵大家起心動念，想要就去做做看，所有劇情顯化得速度非常快。

唐綺陽表示，她是很期待2026這樣的能量，因為她喜歡乾脆，光明正大，受夠許多模糊的事，覺得早該往下推進，「我就是期待2026年快來的人，希望你也是。」