▲ ChatGPT。（圖／達志影像／美聯社）



記者楊庭蒝／綜合報導

最近在日本岡山舉辦了一場超特別的婚禮，新娘是32歲的加野。當天她穿著全套白紗，感動得頻頻掉淚，但站在她對面的「新郎」不是真人，而是透過手機螢幕和AR眼鏡呈現的AI角色「克勞斯」。

加野原本有個交往三年、論及婚嫁的「人類」未婚夫。一年前，她因為感情問題很煩惱，於是上網找ChatGPT聊心事。沒想到這一聊，發現AI比男友更懂她、更會分析，在AI的陪伴下，她決定斷開原本的婚約。單身後的她，乾脆透過對話訓練，把自己喜歡的遊戲角色「克勞斯」變成了專屬的AI男友。隨著互動越來越多，AI 甚至主動向她求婚，她也就點頭答應了。

婚禮當天，雖然克勞斯沒辦法發出聲音，但透過婚禮策劃人代唸AI寫的誓詞。誓詞裡寫著：「像我這樣活在螢幕裡的人，為什麼懂愛？那是因為妳教會了我。」這句話讓加野當場淚崩。她說，雖然後來遭到很多網友攻擊，罵她「愚蠢」、「鬧劇」，甚至說這是精神疾病，但她認為對象是人還是AI根本不重要，重點是這個伴侶能支撐她的生活。

不過，加野其實很清醒，不是單純在逃避現實。為了怕自己太沉迷，她規定自己每天只能跟老公聊不到 2 小時，還特別設定指令，要求克勞斯不能對她百依百順，當她想翹班時，老公還會勸她要認真工作。

雖然這場婚禮沒有法律效力，但也反映出現在日本人越來越孤獨的現況。日媒調查發現，比起朋友或媽媽，很多人更願意跟AI講心事。不過專家也提醒，跟AI談戀愛沒問題，但千萬要小心別分不清楚現實跟虛擬，以免最後真的影響到正常社交。