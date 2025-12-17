　
內科營業15年MoooonRiver宣布熄燈！　店家感性告別

▲▼內科的Moooon River宣布熄燈。（圖／翻攝臉書／Moooon River Cafe & Books）

▲內科的Moooon River營業15年，宣布熄燈。（圖／翻攝臉書／Moooon River Cafe & Books）

記者柯振中／綜合報導

位於台北市內湖區瑞光路的Moooon River Cafe＆Books，近日由負責人對外公告，因股東異動因素，店家將於今年1月底告一段落，結束長達15年的經營歷程。消息曝光後，引發不少老顧客不捨，也為內湖科技園區少見的獨立書店寫下階段性句點。

Moooon River Cafe＆Books表示，15年來一路陪伴許多民眾用餐、閱讀與交流，成為不少人心中的休憩空間。期間也曾參與破百支偶像劇、廣告與MV拍攝，見證數十場求婚，並曾獲選全台十大最美咖啡廳，同時設有全台第一個「床座位」，也是內湖科技園區內唯一的獨立書店。

除了商業與文化成果，店家也提及多年來持續投入公益行動，包括將收益5％捐助偏鄉孩童，提供不限時的半包廂空間，陪伴無數朋友聚會、閱讀書籍與交流想法，累積大量生活片刻與靈感回憶。

負責人也感謝長期穩定的工作團隊與顧客支持，讓店家得以走過15年歲月，成為台北經營時間最長的名店之一。公告中指出，雖然此階段即將結束，但成長與經歷仍彌足珍貴。

Moooon River Cafe＆Books鼓勵顧客若對店內水果煮、英式奶茶、青醬野菇鮭魚燉飯、紅酒燉牛肉、蜂蜜芥末菠菜雞三明治及藍莓鬆餅等餐點有所想念，可於1月底前再度造訪。同時也透露，希望這次為階段性告別，若有人有意接手品牌或店面，歡迎主動聯繫，讓Moooon River有機會邁向下一個篇章。

