政治 政治焦點 國會直播 專題報導

桃園元旦升旗典禮移師龜山　張善政邀市民共同迎接2026

▲桃園市長張善政今天上午主持市政會議時指出，明年元旦升旗典禮將在龜山區長庚養生文化村大草坪舉行，邀請市民朋友共同迎接嶄新一年。（圖／市府新聞處提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市長張善政今（17）日主持市政會議時指出，有關明年桃園市元旦升旗典禮活動，預計1月1日上午7時30分在龜山區長庚養生文化村大草坪盛大舉行，這處活動場地視野遼闊、環境優美，誠摯邀請市民朋友攜家帶眷踴躍參與，在2026年第一天共同迎接嶄新的一年。

張善政表示，明年適逢馬年，升旗典禮以「馬躍奔騰．桃園領航」為主題，象徵桃園持續向前、勇於開創的城市精神。這次升旗典禮活動內容豐富，特別邀請知名民歌手施孝榮及陸軍專科學校戰鼓隊擔任表演嘉賓，並由「桃園合唱劇工坊」領唱國歌，陸軍二一砲指部將協助拉展大型國旗，活動還結合樂天女孩精彩演出，為典禮增添活力。另外，為響應市府致力推動「靜桃計畫」，環保局特別號召古董車友組成示範車隊，在活動現場展示古董車優雅風采與環境保護概念。

張善政也提及，活動現場規劃多項親子互動內容，包括限量300份的扭蛋活動，民眾只要穿戴國旗元素服裝即可參加，增添節慶趣味。此外，升旗典禮將於12月22日上午10時開放網路報名，民眾可事先下載桃園市市民卡App完成會員註冊，凡成功報名並於當天完成現場報到者，將有機會獲得限量1,000份的國旗專屬紀念圍巾，邀請市民把握機會參與。

▲桃園市長張善政帶領市府一級主管身為國旗圍巾，邀請市民芃穎參加明年在龜山區舉辦的元旦升旗典禮。（圖／市府新聞處提供）

市府民政局強調，除龜山主場外，元旦當天桃園市13個行政區也將同步舉辦升旗典禮，各區均結合在地特色，規劃不同形式表演、互動活動與場地布置，營造熱鬧且具儀式感的新年氛圍。市府期盼透過多點、分區舉辦方式，讓更多市民能就近參與，在熟悉社區中一起迎接新年、凝聚城市向心力，以滿滿的活力與祝福，為新的一年揭開充滿希望序幕。

