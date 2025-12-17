　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

遭《零日攻擊》導演自訴誹謗　凌濤諷已送廉政署查弊：有什麼好告

▲▼國民黨桃園市議員凌濤、國民黨發言人鄧凱勛（背心）、副發言人康晉瑜（戴帽），被《零日攻擊》導演羅景壬自訴控告涉嫌加重誹謗，17首度到台北地院出庭。（圖／記者黃哲民攝）

▲國民黨桃園市議員凌濤（中）、國民黨發言人鄧凱勛（左）、副發言人康晉瑜（右3），被《零日攻擊》導演羅景壬自訴控告涉嫌加重誹謗，17日首度到台北地院出庭。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

國民黨桃園市議員凌濤等人日前質疑《零日攻擊》導演羅景壬團隊，拿勞動部就業安定基金2872萬元，用途與基金目的不符，羅提自訴控告凌濤5人涉嫌加重誹謗，台北地院今（17日）首度開庭調查，雙方本人幾乎全員到齊，凌濤開完庭受訪說，評論依據審計部公開資料，「不曉得這有什麼好告的？」

羅景壬執導的電視劇《零日攻擊》，今年（2025年）8月在公視首播，引發正反熱烈討論，凌濤與國民黨立委王鴻薇、葉元之，以及國民黨發言人鄧凱勛、副發言人康晉瑜，從今年8月18日起，多次開記者會質疑羅景壬團隊於2022年到2024年間，共領取勞安基金補助2872萬元。

▲▼國民黨桃園市議員凌濤、國民黨發言人鄧凱勛（背心）、副發言人康晉瑜（戴帽），被《零日攻擊》導演羅景壬自訴控告涉嫌加重誹謗，17首度到台北地院出庭。（圖／記者黃哲民攝）

▲凌濤受訪說審計部已將相關資料移交廉政署調查，不解羅景壬「有什麼好告的？」（圖／記者黃哲民攝）

凌濤等人指出，勞動部被審計部揪出5174萬元不符勞安基金使用目的補助中，逾半數花費在羅景壬參與的宣傳片，羅的團隊曾拍攝總統賴清德競選影片《在路上》，可能因此獲得「投桃報李」。

羅景壬自認遭凌濤等人惡意移花接木成審計部報告所寫的得標廠商，再抹黑他「受豢養」、「爽領鉅額補助」等語，要求公開道歉未果，今年9月提起自訴控告凌濤5人涉犯加重誹謗罪嫌。

北院今下午首度開庭調查自訴範圍與證據，除了王鴻薇，雙方其餘本人都出庭。凌濤與鄧凱勛、康晉瑜開完庭受訪指出，本件評論依據審計部公開報告，審計部還把相關資料移交法務部廉政署調查，「不曉得這有什麼好告的？」

凌濤強調揭弊目的是替人民納稅錢把關、「人民納稅錢，難道可以這樣濫用嗎？」且今天開庭，對方律師顯然沒做好準備，他認為對方浪費司法資源與大家時間，法官也重話諭知「不要開空庭」。

凌濤表示，從過去跟農業部前部長陳吉仲的訴訟，到近期揭發「賣鞋業、馬桶廠商、賣茶的，在承攬國家軍火槍砲產業」，因此剛被大石國際公司提告，「前後共14案，我們連勝12次！」他相信正義最後會勝訴，他也會繼續直球對決，永遠不退縮。

鄧凱勛表示，本件監督依據審計部資料、非常有所本、絕對有根據，若想靠興訟阻擋言路、擋住所有人檢視，絕對是螳臂擋車的舉動，相信不論司法，還是民意，都會站在替人民把關納稅錢的這邊。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/15 全台詐欺最新數據

更多新聞
509 2 6538 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
川普宣布　將關閉NCAR！
營業15年　北市知名咖啡廳宣布熄燈！

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／閃辭局長「血濺摩鐵」　李明峯手傷送醫

遭《零日攻擊》導演自訴誹謗　凌濤諷已送廉政署查弊：有什麼好告

快訊／台南前消防局長李明峯閃辭6天　驚傳「血濺摩鐵」送醫

恐怖狼父4度性侵女兒！趁洗澡「強闖浴室」逞慾

快訊／澎湖轎車碰撞機車　女騎士傷重不治

從泰國拖「2箱大麻行李」來台　日本男子高雄被逮慘判7年

台中18歲男大生宿舍墜樓亡！　學生目擊嚇壞

國民黨嘉義市黨部涉幽靈連署　10多名黨工複訊後交保

快訊／澎湖晚間嚴重車禍！女騎士倒地無生命跡象　送醫搶救中

高虹安復職前夕舊案新判　博士論文抄襲資策會期刊須賠40萬

200kg巨輪擊中特斯拉畫面曝 超衰新車才落地...正要去廟裡祈福

驚悚瞬間曝光！台南女清潔員「站垃圾車尾」才3秒　遭賓士猛撞慘死

大聲猜錯2ne1的歌：沒臉見人！　模仿GD唱腔⋯又道歉了XD

台南垃圾車停路邊收垃圾遭追撞　23歲隨車女作業員當場慘死

賴清德力挺卓揆「不副署」財劃法　怒轟立法濫權、在野獨裁

黏人球蟒不甘寂寞鑽媽被窩　慢速移動上床要一起睡！

卓揆指韓國瑜「無視憲法」！　王金平：憲政危機時刻非韓一人能處理

賴清德：年金制度不該走回頭路　更不該把破產風險推給下一代承擔

睽違15年美系越野經典Jeep重返台灣

高雄塑膠廠大火狂燒4hrs！濃煙竄天白天變黑夜　陳其邁赴現場

快訊／閃辭局長「血濺摩鐵」　李明峯手傷送醫

遭《零日攻擊》導演自訴誹謗　凌濤諷已送廉政署查弊：有什麼好告

快訊／台南前消防局長李明峯閃辭6天　驚傳「血濺摩鐵」送醫

恐怖狼父4度性侵女兒！趁洗澡「強闖浴室」逞慾

快訊／澎湖轎車碰撞機車　女騎士傷重不治

從泰國拖「2箱大麻行李」來台　日本男子高雄被逮慘判7年

台中18歲男大生宿舍墜樓亡！　學生目擊嚇壞

國民黨嘉義市黨部涉幽靈連署　10多名黨工複訊後交保

快訊／澎湖晚間嚴重車禍！女騎士倒地無生命跡象　送醫搶救中

高虹安復職前夕舊案新判　博士論文抄襲資策會期刊須賠40萬

就差了一點！王齊麟／邱相榤3局大戰惜敗南韓大魔王男雙

桃園移工突破13萬　桃園整合大數據掌握新住民發展需求

腿痠腳麻竟是血管老化病變？　及早揪出下肢動脈阻塞避悲劇

全國首創　桃園好孕專車明年2月起提供安全座椅

桃竹苗分署帶領18家庇護工場　辦理5場聖誕公益市集

黑松教育基金會陪伴　桃園第一所「永久綠旗」學校誕生

泰軍狂炸柬埔寨賭場　泰國總理：涉詐騙就會處理

深耕環境教育　黑松催生桃園首間「永久綠旗」學校

邊荷律「對韓國粉絲脫口而出中文」　下秒自打嘴巴全場笑翻

迎超高齡社會　順天堂佈局「跨界」漢方大健康生態系

【性感五花肉】胖橘貓穿婆婆手工防舔衣　腰間肉直接炸出XD

社會熱門新聞

22歲男自首「殺人棄屍」！事隔8天找到遺體了　裝袋剩白骨

快訊／3連霸壯圍鄉代會主席詹旺彬今早驚傳過世

淫公公2度性侵遭判刑　媳婦含恨離世

人妻出軌同事！用蝦皮傳大量鹹濕對話

女清潔員遭酒駕撞死　舅舅曝遺體「下半身粉碎」

男友駕駛垃圾車　目擊女清潔員枉死

賓士男撞死23歲女　獲救後一句話險遭圍毆

安平知名鹽酥鴨老闆　酒駕撞死23歲女清潔員

即／國民黨嘉義市黨部遭搜索　主委等10多人遭偵訊

新北男毒駕撞2行人1斷腿　驚悚畫面曝

即／王定宇遭爆曖昧人妻　怒告葛斯齊P圖造謠吞敗

老闆撞死23歲女清潔員　鹽酥鴨店粉專急關閉

台中18歲男大生宿舍墜樓亡

即／高雄水泥車左轉撞機車　騎士當場慘死

更多熱門

相關新聞

鼓勵男性育兒　育嬰留停津貼擬增為7個月

鼓勵男性育兒　育嬰留停津貼擬增為7個月

勞動部啟動就業保險法修法，除刪除投保年齡上限，也將增加育嬰留職停薪津貼，只要雙親都領滿6個月育嬰留職停薪津貼，將各增加1個月津貼，盼促進男性參與育兒。

勞工2026請假新規！最低工資病假日扣低於491元　9大QA一文看

勞工2026請假新規！最低工資病假日扣低於491元　9大QA一文看

減班休息大減2035人　創3個月以來低點

減班休息大減2035人　創3個月以來低點

大咖導演詐Netflix上億　恐被關90年

大咖導演詐Netflix上億　恐被關90年

OpenAI示警：AI進步太快　威脅也同步升級

OpenAI示警：AI進步太快　威脅也同步升級

關鍵字：

零日攻擊導演勞動部就業安定基金審計部廉政署

讀者迴響

熱門新聞

22歲男自首「殺人棄屍」！事隔8天找到遺體了　裝袋剩白骨

林瑞陽長子爆「接手300壯士」債務曝

快訊／李玉璽宣布結婚！　「認愛不到1年」甜娶大6歲許允樂：要一起變老

快訊／SHINee Key認了！　宣布全面中斷活動

快訊／夏于喬懷孕了！結婚6年曬超音波宣布當媽

交男友「要找夠色的」！中醫師曝好處

快訊／3連霸壯圍鄉代會主席詹旺彬今早驚傳過世

「最會推責任」星座Top3！

淫公公2度性侵遭判刑　媳婦含恨離世

搭計程車！　醫見駕駛螢幕：太令我欽佩

人妻出軌同事！用蝦皮傳大量鹹濕對話

LINE「17款免費貼圖」限時下載！海綿寶寶、間諜家家酒

唐綺陽嘆2025沒人好過　曝2026是「很嗨的年」

玩過10幾國「還是這國好」！大票台人狂點頭

朱孝天批F4歌不符審美　張震嶽喊他「脫隊F1」駁：很好聽

更多

最夯影音

更多
200kg巨輪擊中特斯拉畫面曝 超衰新車才落地...正要去廟裡祈福

200kg巨輪擊中特斯拉畫面曝 超衰新車才落地...正要去廟裡祈福
驚悚瞬間曝光！台南女清潔員「站垃圾車尾」才3秒　遭賓士猛撞慘死

驚悚瞬間曝光！台南女清潔員「站垃圾車尾」才3秒　遭賓士猛撞慘死

大聲猜錯2ne1的歌：沒臉見人！　模仿GD唱腔⋯又道歉了XD

大聲猜錯2ne1的歌：沒臉見人！　模仿GD唱腔⋯又道歉了XD

台南垃圾車停路邊收垃圾遭追撞　23歲隨車女作業員當場慘死

台南垃圾車停路邊收垃圾遭追撞　23歲隨車女作業員當場慘死

賴清德力挺卓揆「不副署」財劃法　怒轟立法濫權、在野獨裁

賴清德力挺卓揆「不副署」財劃法　怒轟立法濫權、在野獨裁

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯甜品開箱

Threads推薦全聯甜品開箱

「文里補習班」開課啦！今天一起開箱Threads熱門全聯甜點，一起找到最適合你的那道！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面