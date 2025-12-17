遭《零日攻擊》導演自訴誹謗　凌濤諷已送廉政署查弊：有什麼好告

▲國民黨桃園市議員凌濤（中）、國民黨發言人鄧凱勛（左）、副發言人康晉瑜（右3），被《零日攻擊》導演羅景壬自訴控告涉嫌加重誹謗，17日首度到台北地院出庭。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

國民黨桃園市議員凌濤等人日前質疑《零日攻擊》導演羅景壬團隊，拿勞動部就業安定基金2872萬元，用途與基金目的不符，羅提自訴控告凌濤5人涉嫌加重誹謗，台北地院今（17日）首度開庭調查，雙方本人幾乎全員到齊，凌濤開完庭受訪說，評論依據審計部公開資料，「不曉得這有什麼好告的？」

羅景壬執導的電視劇《零日攻擊》，今年（2025年）8月在公視首播，引發正反熱烈討論，凌濤與國民黨立委王鴻薇、葉元之，以及國民黨發言人鄧凱勛、副發言人康晉瑜，從今年8月18日起，多次開記者會質疑羅景壬團隊於2022年到2024年間，共領取勞安基金補助2872萬元。

▲凌濤受訪說審計部已將相關資料移交廉政署調查，不解羅景壬「有什麼好告的？」（圖／記者黃哲民攝）

凌濤等人指出，勞動部被審計部揪出5174萬元不符勞安基金使用目的補助中，逾半數花費在羅景壬參與的宣傳片，羅的團隊曾拍攝總統賴清德競選影片《在路上》，可能因此獲得「投桃報李」。

羅景壬自認遭凌濤等人惡意移花接木成審計部報告所寫的得標廠商，再抹黑他「受豢養」、「爽領鉅額補助」等語，要求公開道歉未果，今年9月提起自訴控告凌濤5人涉犯加重誹謗罪嫌。

北院今下午首度開庭調查自訴範圍與證據，除了王鴻薇，雙方其餘本人都出庭。凌濤與鄧凱勛、康晉瑜開完庭受訪指出，本件評論依據審計部公開報告，審計部還把相關資料移交法務部廉政署調查，「不曉得這有什麼好告的？」

凌濤強調揭弊目的是替人民納稅錢把關、「人民納稅錢，難道可以這樣濫用嗎？」且今天開庭，對方律師顯然沒做好準備，他認為對方浪費司法資源與大家時間，法官也重話諭知「不要開空庭」。

凌濤表示，從過去跟農業部前部長陳吉仲的訴訟，到近期揭發「賣鞋業、馬桶廠商、賣茶的，在承攬國家軍火槍砲產業」，因此剛被大石國際公司提告，「前後共14案，我們連勝12次！」他相信正義最後會勝訴，他也會繼續直球對決，永遠不退縮。

鄧凱勛表示，本件監督依據審計部資料、非常有所本、絕對有根據，若想靠興訟阻擋言路、擋住所有人檢視，絕對是螳臂擋車的舉動，相信不論司法，還是民意，都會站在替人民把關納稅錢的這邊。