酒駕撞死清潔員！肇事鹽酥鴨老闆傳是民眾黨員　可能將被開除黨籍





▲肇事鄭姓鹽酥鴨店老闆是民眾黨員。（圖／翻攝自業者臉書）

記者蘇靖宸／台北報導

台南鹽酥鴨店48歲鄭姓老闆16日酒駕撞死23歲陳姓女清潔隊員，傳鄭男是民眾黨員；根據黨規，酒駕將被除名，若中評會19日開會，鄭男高機率被開除黨籍。民眾黨台南市黨部也發聲明表示，民眾黨一向堅持酒駕零容忍，也一直用高標準要求黨內公職與幹部，對於此次交通事故造成無辜民眾不幸離世，本黨深感哀痛與遺憾，將尊重司法程序，期待真相早日釐清，勿枉勿縱。

台南安平昨上午發生一起死亡車禍，一名23歲陳姓女清潔員在執行垃圾清運勤務時，遭48歲鄭姓男子駕駛賓士車輛追撞，不幸身亡，鄭男不僅酒測高達0.95，第一時間更謊稱自己沒開車、有找代駕，引發撻伐，後續被起底是鹽酥鴨店老闆，也是民眾黨支持者。

據了解，鄭姓男子不僅是名民眾黨支持者，也是民眾黨黨員，但非黨公職。傳民眾黨17日將開臨時會討論做懲處，不過民眾黨中評會主委李偉華說，本來週五就有中評會的會議，假如在這之前確定鄭男是黨員，就會排入議程。根據民眾黨《紀律評議裁決準則》第31條規定，黨員酒駕行為經舉發確認，即予除名處分。換句話說，鄭男高機率將被開除黨籍。

另民眾黨台南市黨部發聲明表示，民眾黨一向堅持酒駕零容忍，也一直用高標準要求黨內公職與幹部，相關紀律規範從未鬆動。對於此次交通事故造成無辜民眾不幸離世，本黨深感哀痛與遺憾，並向逝者家屬致上最深切的哀悼與慰問，盼家屬節哀、保重身心。

民眾黨台南市黨部也說，此次安平車禍肇事者，屬於外部特約商家，合作內容僅限於提供黨員優惠方案，與本黨黨務運作、組織或人員管理無關。市黨部尊重司法程序，相關責任歸屬仍應由司法機關依法調查，期待真相早日釐清，勿枉勿縱。