政治 政治焦點 國會直播 專題報導

高虹安二審大逆轉　律師：點出立法院公開秘密

記者陳俊宏／綜合報導

新竹市長高虹安涉嫌詐領助理費，二審逆轉從有期徒刑7年4個月改判6個月，得易科罰金18萬，貪污部分無罪。對此，律師王至德表示，這判決其實點出一個立法院公開的秘密，就是絕大多數立委都是把助理費「領好領滿」，大家都在玩彈性勻用；可以預期檢察官一定會上訴，畢竟該判決算是顛覆以往的實務見解。

王至德在臉書說，高虹安案二審宣判結果出來讓很多人跌破眼鏡，簡單說結論，原判決撤銷，高虹安改判有期徒刑6月，可易科罰金，這代表只要繳18萬元的罰金就沒事了，之所以判6個月是因為「偽造文書」，而本來的貪污罪無罪！

王至德指出，其中的理由很值得探討，相較之下童仲彥就「衰」爆了，因為他也是利用人頭詐領助理費，而被判3年10個月，關了一年半才假釋出獄，難怪一堆人要發訊息給他，恭喜他的好友高虹安貪污無罪，只要關偽造文書的6個月就好了喔！

▼高虹安。（圖／資料照／記者屠惠剛攝）

▲▼新竹市長高虹安拜會民眾黨 財劃法相關。（圖／記者屠惠剛攝）

王至德提到，來看看高等法院是為什麼判高虹安貪污無罪，以前的觀念是你報加班費卻沒給助理，拿去當公積金，就是貪污；但二審法官認為，立法院的助理費本質上是對立委的「實質補助」，讓立委統籌運用，意思就是說這個錢就是給你的，只要最後你公費助理、自費助理的薪水加起來，有超過助理費就好了。

王至德解釋，而高虹安雖有「低薪高報」產生的差額（公積金），大約11萬多，但她另外自己掏腰包給私聘的助理的薪水，加起來超過15萬，比她從立法院「多領」出來的錢（11萬）還要多，那就沒有「不法所有意圖」；也就是她沒有把國家的錢放進自己口袋買包包，而是真的用在請助理上。

王至德表示，而且高院有發函問立法院這個助理費的性質，立法院回函說「編列立法委員公費助理經費是補助立法委員問政需要所須的財力不足，本質屬於立委補助費性質」；也就是說，雖然名義是助理費，但是實質上就是補助立委的性質（這裡應該可以算立法院助攻+1）。

▼高虹安。（圖／資料照／記者吳銘峯攝）

▲▼高虹安貪污案高院再度開庭。（圖／記者吳銘峯攝）

王至德說，還有就是高虹安第一次當立委，她只是沿用前人的制度，另外也從法制用語、預算編列方式、中央主計主管機關歷來的定義等等的方向，來作為她不構成貪污罪的理由；不過，重要性都比不上前面所說的，高院重新定義了「助理費」的性質為實質補助。

王至德指出，那為什麼「偽造文書」有罪？因為高虹安雖然沒把錢放進口袋，但高跟助理約定薪水是7萬，卻向立法院申報8萬；法官認為不管你錢後來怎麼用，你明明只給7萬，卻在公文書上寫8萬，這就是「使公務員登載不實」，這部分雖然有罪，但刑度就輕非常多，只判6個月，甚至其他助理還獲得緩刑，連罰金都省了，不得不說這次的判決真的是大逆轉。

王至德認為，這個判決其實點出一個立法院公開的秘密（判決書裡也直接寫了），就是絕大多數立委都是把助理費「領好領滿」，大家都在玩彈性勻用；二審法官選擇了比較符合政治現實（也比較寬容）的見解，認為只要錢是用在公務身上，就不算貪污。

王至德提到，可以預期檢察官一定會上訴，畢竟這個判決算是顛覆以往的實務見解，就算檢察官不想上訴也不行了，因為整個司法界都在等著看，最高法院要不要採用高院這次的見解，最高法院會不會買單這個「實質補助」的見解？我們繼續看下去。

王至德寫道，但在那之前，高虹安（目前停職中）應該是可以暫時鬆一口氣了，至少不用擔心馬上要去吃牢飯，甚至可能不小心就把新竹市長當完了。

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

