　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

翻不過的大山！謝沛珊／洪恩慈不敵中國第一、小組賽首戰落敗

▲▼台灣女雙組合謝沛珊、洪恩慈。（圖／羽協提供）

▲台灣女雙組合謝沛珊、洪恩慈。（圖／羽協提供）

記者蔡厚瑄／綜合報導

世界羽聯（BWF）年終總決賽小組賽17日在杭州盛大開戰，台灣這次有3組人馬分頭出擊，首日謝沛珊／洪恩慈第一女雙率先登場，與女雙世界第一的中國搭檔劉聖書／譚寧展開「海峽大戰」，歷經將近40分鐘苦戰，謝沛珊／洪恩慈最終以10比21、14比21直落二落敗，無緣在小組賽首戰就搶勝。

台灣第一女雙謝沛珊／洪恩慈今年在台北羽球公開賽、澳門羽球公開賽都奪下冠軍，另外在北極公開賽也闖進4強，首度獲得年終賽參賽資格，兩人跟南韓金慧貞／孔熙容、中國劉聖書／譚寧、南韓白荷娜／李紹希，要在強敵之中尋求突圍。

首戰台灣女雙就碰上強敵、世排第一的中國女雙劉聖書／譚寧，過去雙方4度交手都是由中國女雙收下勝利。

開賽中國女雙就先連拿2分，謝沛珊／洪恩慈雖然一度追平，但劉聖書／譚寧接下來馬上火力全開，很快就以11：5取得領先，暫停過後，中國女雙火力未歇，持續帶給台灣女雙壓力，最後更是連搶6分，也讓謝沛珊／洪恩慈以10比21丟掉首局。

次局回來，台灣女雙謝沛珊／洪恩慈重整旗鼓，開賽和對手形成拉鋸，打到7比6領先時，中國組合連拿5分反以11：7領先進入技術暫停，不過暫停過後謝沛珊／洪恩慈卻展開反攻，一口氣連追5分，逆轉取得12比11超前，只是劉聖書／譚寧很快回穩，回敬6比1的猛攻，再度把比分拉開，謝沛珊／洪恩慈最終以14比21落敗，小組賽開胡得再等等。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/15 全台詐欺最新數據

更多新聞
509 2 6538 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
ICU護理師「一晚接6例腦中風」　男吃完薑母鴨…不到2天病逝
川普又有大動作！無預警預告「神祕演說」　白宮全體噤聲
化痰「小鳥粉」要泡水還是吞服？藥師給答案
高虹安論文抄襲　須賠40萬
F4變F3　柴智屏怒轟：非常荒謬！

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

尚毅夫嗆「笑藍白沒種」：在野黨完全不敢監督！　凌濤笑回一句話

力保15縣市執政！國民黨2026首波布局　月底提高雄、台南、屏東

翻不過的大山！謝沛珊／洪恩慈不敵中國第一、小組賽首戰落敗

侏儒症也要當兵？身高≦144公分免役　內政部：南韓≦140公分才免役

中國嗆台灣「金元外交」　外交部反擊：宏都拉斯大選戳破欺世謊言

林俊憲嗆靠藍營介選撐民調　陳亭妃回擊：那我支持度會更高

立法院明邀總統府秘書長專報＋備詢　潘孟安依憲法不會出席

桃園元旦升旗典禮移師龜山　張善政邀市民共同迎接2026

民進黨4人「類初選」民調出爐　陳素月出線有望獲徵召參選彰化縣長

高虹安明復職！補發薪水粗估近104萬　內政部：由竹市府計算補發

200kg巨輪擊中特斯拉畫面曝 超衰新車才落地...正要去廟裡祈福

驚悚瞬間曝光！台南女清潔員「站垃圾車尾」才3秒　遭賓士猛撞慘死

大聲猜錯2ne1的歌：沒臉見人！　模仿GD唱腔⋯又道歉了XD

台南垃圾車停路邊收垃圾遭追撞　23歲隨車女作業員當場慘死

賴清德力挺卓揆「不副署」財劃法　怒轟立法濫權、在野獨裁

黏人球蟒不甘寂寞鑽媽被窩　慢速移動上床要一起睡！

卓揆指韓國瑜「無視憲法」！　王金平：憲政危機時刻非韓一人能處理

賴清德：年金制度不該走回頭路　更不該把破產風險推給下一代承擔

高雄塑膠廠大火狂燒4hrs！濃煙竄天白天變黑夜　陳其邁赴現場

64歲龍千玉唱新歌請猛男貼貼　害羞認回春:覺得年紀差不多

尚毅夫嗆「笑藍白沒種」：在野黨完全不敢監督！　凌濤笑回一句話

力保15縣市執政！國民黨2026首波布局　月底提高雄、台南、屏東

翻不過的大山！謝沛珊／洪恩慈不敵中國第一、小組賽首戰落敗

侏儒症也要當兵？身高≦144公分免役　內政部：南韓≦140公分才免役

中國嗆台灣「金元外交」　外交部反擊：宏都拉斯大選戳破欺世謊言

林俊憲嗆靠藍營介選撐民調　陳亭妃回擊：那我支持度會更高

立法院明邀總統府秘書長專報＋備詢　潘孟安依憲法不會出席

桃園元旦升旗典禮移師龜山　張善政邀市民共同迎接2026

民進黨4人「類初選」民調出爐　陳素月出線有望獲徵召參選彰化縣長

高虹安明復職！補發薪水粗估近104萬　內政部：由竹市府計算補發

「炸藥之王」CL-20列國家核心技術　中科院：用於無人艇、無人機

尚毅夫嗆「笑藍白沒種」：在野黨完全不敢監督！　凌濤笑回一句話

交男朋友「一定要找夠色的」！中醫師曝超多好處

傳統房貸利率高！美屋主尋FHA方案　再融資年增幅達88％

台灣人、中國人愛買日本不動產　高市政府明年將推1措施要管了

不是親生的！北極熊罕見收養陌生幼熊　研究人員驚訝感動

ICU護理師「一晚接6例腦中風」　40多歲男吃完薑母鴨…不到2天病逝

力保15縣市執政！國民黨2026首波布局　月底提高雄、台南、屏東

球芽基金中部頒獎典禮登場！陳文杰、Mingo勉勵小球員勇敢追夢

蔡康永談金鐘合體小S真實心境！　感慨：以為大S會活得比我久

李進良虧小禎新歡　「比大谷翔平有味道」

政治熱門新聞

高虹安無罪　黃智賢轟法官「貪官之友」

卓榮泰恐被報復　郭正亮預言：藍白下一招更狠

快訊／中共「福建號」成軍後首航經台灣海峽　國防部曝監控畫面

撞死清潔員老闆掛名特約商家　民眾黨說明

立院一紙函文為高虹安脫罪　吳思瑤諷：厲害了！干預司法沒在演

行政院不副署變最大贏家　林濁水：太怪了

高虹安可以復職了！　內政部證實：劉世芳已簽批復職公文

酒駕撞死清潔員！肇事鹽酥鴨老闆傳是民眾黨員　可能將被開除黨籍

高虹安明復職　依法補發薪水「粗估可領近104萬」

「賴清德斷我財路」　藍議員挺陳亭妃關鍵曝光

民進黨4人「類初選」民調出爐　陳素月出線有望獲徵召參選彰化縣長

高虹安二審大逆轉　律師：點出立法院公開秘密

陳亭妃挨批「背骨」有前例　過往爭議多

嗆賴清德　鄭麗文：在野無法獨裁就像男人不會生小孩

更多熱門

相關新聞

和服照讓人戀愛！宮崎友花日本內戰卻落敗

和服照讓人戀愛！宮崎友花日本內戰卻落敗

世界羽聯（BWF）年終總決賽小組賽17日在杭州展開，女單由日本一、二姐山口茜、宮崎友花小組賽首戰就上演「日本內戰」，年僅19歲的天才美少女宮崎友花首度參戰年終賽，首戰就碰上經驗豐富、球技高超的山口茜，兩人激戰42分鐘，宮崎友花最終仍以14比21、17比21直落二敗下陣來。

首戰次局僅8分！安洗瑩回神搶開門紅

首戰次局僅8分！安洗瑩回神搶開門紅

周天成入圍BWF年度最佳男單選手

周天成入圍BWF年度最佳男單選手

澳洲賽止步4強　林俊易無緣年終賽

澳洲賽止步4強　林俊易無緣年終賽

拳擊女王陳念琴　WB年終賽勇奪金牌

拳擊女王陳念琴　WB年終賽勇奪金牌

關鍵字：

標籤:羽球年終賽台灣女雙謝沛珊洪恩慈

讀者迴響

熱門新聞

22歲男自首「殺人棄屍」！事隔8天找到遺體了　裝袋剩白骨

快訊／李玉璽宣布結婚！　「認愛不到1年」甜娶大6歲許允樂：要一起變老

林瑞陽長子爆「接手300壯士」債務曝

快訊／SHINee Key認了！　宣布全面中斷活動

快訊／夏于喬懷孕了！結婚6年曬超音波宣布當媽

快訊／3連霸壯圍鄉代會主席詹旺彬今早驚傳過世

淫公公2度性侵遭判刑　媳婦含恨離世

「最會推責任」星座Top3！

搭計程車！　醫見駕駛螢幕：太令我欽佩

LINE「17款免費貼圖」限時下載！海綿寶寶、間諜家家酒

人妻出軌同事！用蝦皮傳大量鹹濕對話

朱孝天批F4歌不符審美　張震嶽喊他「脫隊F1」駁：很好聽

唐綺陽嘆2025沒人好過　曝2026是「很嗨的年」

男友駕駛垃圾車　目擊女清潔員枉死

押寶台積電翻車？南科農地1.4億成交　地主持有3年認賠逾2千萬

更多

最夯影音

更多
200kg巨輪擊中特斯拉畫面曝 超衰新車才落地...正要去廟裡祈福

200kg巨輪擊中特斯拉畫面曝 超衰新車才落地...正要去廟裡祈福
驚悚瞬間曝光！台南女清潔員「站垃圾車尾」才3秒　遭賓士猛撞慘死

驚悚瞬間曝光！台南女清潔員「站垃圾車尾」才3秒　遭賓士猛撞慘死

大聲猜錯2ne1的歌：沒臉見人！　模仿GD唱腔⋯又道歉了XD

大聲猜錯2ne1的歌：沒臉見人！　模仿GD唱腔⋯又道歉了XD

台南垃圾車停路邊收垃圾遭追撞　23歲隨車女作業員當場慘死

台南垃圾車停路邊收垃圾遭追撞　23歲隨車女作業員當場慘死

賴清德力挺卓揆「不副署」財劃法　怒轟立法濫權、在野獨裁

賴清德力挺卓揆「不副署」財劃法　怒轟立法濫權、在野獨裁

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯甜品開箱

Threads推薦全聯甜品開箱

「文里補習班」開課啦！今天一起開箱Threads熱門全聯甜點，一起找到最適合你的那道！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面