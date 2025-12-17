嗆賴清德無民主素養　鄭麗文：在野無法獨裁就像男人不會生小孩

▲國民黨主席鄭麗文主持中常會。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

賴清德總統日前深夜發布錄影談話時稱在野黨在立法院推動的修法，將台灣推向「立法濫權、在野獨裁」，行政院長卓榮泰也批，在野黨的作為人民已經「忍無可忍。」國民黨主席鄭麗文今（17日）主持中常會諷刺，在野獨裁這說法，「就像男人是不會生小孩的」，所以在野黨是沒辦法獨裁的，這樣沒有民主素養的話，連國人都為他感到丟臉。

鄭麗文今日下午在中常會上表示，賴清德帶頭毀憲亂政，國內政局陷入惡鬥循環，且至今無法解脫，如今在大罷免之後，始作俑者的賴清德毫無反省，可以完全藐視國會三讀通過的法案，只要不如賴的意，就偕同行政院長卓榮泰玩「不副署、不執行」的把戲，這不但是憲政笑話，更是台灣民主悲歌。

對於賴清德指國會正強行推動一系列對國家、國人帶來重大威脅的濫權立法，將台灣推向「立法濫權、在野獨裁」的懸崖邊緣，鄭麗文比喻，「這就像男生是不會生小孩的，男人是不會生小孩的」，所以在野黨是沒辦法獨裁的，賴清德一再自創語詞，不怕被知道自己的底牌，「不怕別人知道他不識字兼沒衛生、沒有民主素養」，連中華民國國民都感到丟臉。

鄭麗文認為，賴清德有三步，第一步是「窮台」，讓台灣的產業被掏空、慘兮兮，像個「賴員外」一樣對美國打腫臉充胖子，空頭支票一直簽。第二步就是「亂台」，早知自己是少數總統，卻不想溝通對話，也無法提出讓在野黨無法拒絕、福國利民的政策，於是開始在國會沒底線地惡鬥。最後，最後的第三步就是「毀台」。

鄭麗文說，所以國民黨要「復台」，持續提出重要法案；賴清德要亂台，國民黨就要「護台」，保護民主法治，最後才能「保台」。鄭麗文說，明年九合一選舉，中央繼續擺爛沒關係，現在大多數地方政府都是國民黨執政，都在認真做事，因為台灣不能停擺、空轉，交給國民黨執政，人民才能放心。