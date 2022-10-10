日本「橘色惡魔」登國慶演出　邊吹奏邊跳舞！展超強肺活量＋核心

記者陶本和、呂晏慈／台北報導

由於今年是台日友情50週年，文化總會特別邀請有「橘色惡魔」之稱的日本京都橘高校吹奏樂部來台灣，並且首次登上雙十國慶大會演出。根據現場觀察，橘高校登場表演時，一現身就掀起府前廣場兩側觀眾的喝采與掌聲，橘高校起音後，其和聲飽滿、音色豐厚，伴隨現場絡繹不絕的驚呼與掌聲，響徹總統府前廣場。

▲日本京都橘高校吹奏部「橘色惡魔」登上國慶大會表演。（圖／記者周宸亘攝，下圖同）

特別的是，橘高校在行進、跑跳間進行樂隊表演，邊吹奏邊走位，音準也相當精準，加上需配合舞蹈、彈跳跳躍等高難度動作，可見平時在肺活量、核心肌群訓練相當扎實，且團員還不時展現笑容，並主動跟現場觀眾揮手致意，展現高度親和力。而在橘高校表演近尾聲前，連坐在看台上的蔡英文總統與國慶大會主席立法院長游錫堃都站起來，向他們揮手致意。

由於日本京都橘高校的特色是一邊演奏、一邊表演的高難度動作，每年參加全日本吹奏樂大賽、全日本行進吹奏大賽時，屢次獲得金獎，是吹奏樂聯盟的傳統強校之一。

此外，日本京都橘高校吹奏樂部的演出影片，在YouTube上的點閱率動輒就數百萬，甚至有4000萬流量的紀錄，連日本知名動漫《吹響吧！上低音號》裡的「水色惡魔」立華高校，都是以「橘色惡魔」橘高校為原型。

至於外界好奇為何稱之為「橘色惡魔」，關鍵在於他們是日本管樂大賽的常勝軍，加上都穿著橘色的制服，因此有了「橘色惡魔」的美名，也是向他們超強的實力致敬。